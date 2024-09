Kretschmann: Internat «war einfach schlimm»

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat keine guten Erinnerungen an seine Zeit in einem katholischen Internat. «Das war einfach schlimm», sagte Kretschmann bei der Aufzeichnung des Podcasts «Alles gesagt?» der Wochenzeitung «Die Zeit» in Stuttgart. Der Gehorsam habe in der Schule über allem gestanden und das Internatsleben völlig durchzogen. «Wenn man schlechter als eine 4- hatte, musste man sich beim Rektor Ohrfeigen abholen», erzählte der Ministerpräsident.

Ihn selbst hätten die Erlebnisse aber nicht traumatisiert. «Dass man die Hucke voll bekommen hat, war normal.» Er könne sich an keinen Heiligen Abend als Kind erinnern, an dem er keine Ohrfeigen eingefangen habe. «Das klingt heute schlimmer als es wahrgenommen wurde, jedenfalls von mir.»