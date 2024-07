Männer randalieren in S-Bahn - zwei Fahrgäste verletzt

Bei einem Streit in einer S-Bahn sind zwei Fahrgäste mit Reizgas leicht verletzt worden. Zwei Männer sollen sich in der S1 Richtung Herrenberg aus bislang ungeklärter Ursache gestritten haben, woraufhin einer von den beiden mit Reizgas gesprüht haben soll, teilte die Polizei mit. Die zwei unbeteiligten Reisende erlitten bei dem Vorfall am Dienstag Reizungen der Atemwege und wurden vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt.

Beim Halt der Bahn in Wendlingen (Landkreis Esslingen) seien die beiden Tatverdächtigen geflüchtet. Es handele sich um zwei Männer Anfang 20 und Anfang 30. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen.