Bedrohungslage in Schwabach führt zu großem Polizeieinsatz

Wegen einer möglichen Bedrohungslage in einem Wohnhaus im Schwabacher Stadtteil Wolkersdorf hat die Polizei in Mittelfranken am Mittwoch ein Großaufgebot an Einsatzkräften in die Dietersdorfer Straße geschickt. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Polizei hat in den sozialen Medien Anwohner und Passanten gebeten, das betroffene Gebiet zu meiden. Weitere Informationen will die Polizei noch bekanntgeben.

