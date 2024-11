Tote Frau im Bett - Partner unter Verdacht

Nach dem Tod einer Seniorin im unterfränkischen Hammelburg gehen die Ermittler davon aus, dass der Partner der 76-Jährigen die Frau getötet hat. Hinweise zum Motiv habe die Polizei bisher nicht, sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige habe wegen seines schlechten Gesundheitszustandes noch nicht befragt werden können. Der Mann wird wegen schweren Stichverletzungen im Oberkörper in einem Krankenhaus behandelt. Wahrscheinlich hat er sich die Verletzungen selbst zugefügt.

Der 81-Jährige hatte am Freitag selbst die Polizei informiert, dass die 76-Jährige tot in ihrem Bett liege. Woran die Frau starb, war zunächst unklar. Die Leiche soll in den kommenden Tagen obduziert werden. Sichtbare Verletzungen habe sie laut Polizei nicht. Die Polizei will nun unter anderem Angehörige befragen, um Hinweise auf ein mögliches Tatmotiv zu erhalten, sagte der Sprecher.