Mord vor 46 Jahren – Ehemaliger US-Soldat angeklagt

Wegen Mordes an einer Studentin in Unterfranken vor 46 Jahren hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen früheren US-Soldaten erhoben. «Er wird beschuldigt, die 18-jährige Studentin ermordet zu haben, um eine Affäre mit ihr zu verdecken», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Er soll die junge Frau 1978 mit 14 Messerstichen heimtückisch getötet haben. Der Mann bestreitet die Tat.

Der heute 70-Jährige wurde inzwischen nach Deutschland ausgeliefert und sitzt in Untersuchungshaft. Er war im vergangenen Jahr im US-Bundesstaat Nebraska festgenommen worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der damals 24-Jährige als Soldat der US-Streitkräfte in Schweinfurt stationiert. 1996 war der Mann bereits in den Fokus der Ermittler geraten. Dank moderner Kriminaltechnik gelang es diesen später, DNA-Spuren an der Kleidung des Opfers auszuwerten. Diese Ergebnisse und Zeugenaussagen belasten den früheren Soldaten nach Ansicht der Staatsanwaltschaft schwer.