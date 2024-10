Junger Mann soll Ex-Freundin getötet haben - Prozessauftakt

Ein junger Mann steht in Bayreuth vor Gericht, weil er in Verdacht steht, seine Ex-Freundin ermordet zu haben. Der Prozess beginnt am Freitag (9.00 Uhr), ein Urteil könnte die Große Jugendkammer des Landgerichts im November sprechen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem zur Tatzeit 19-Jährigen vor, im vergangenen Mai seine Ex-Freundin aufgesucht und sie mit Messerstichen ermordet zu haben. Die junge Frau war 18 Jahre alt. Zum möglichen Motiv machten die Ermittler keine Angaben.

Wie die Polizei damals mitgeteilt hatte, hatte der junge Deutsche nach der Tat in Bindlach (Landkreis Bayreuth) selbst den Notruf gewählt. Er kam in Untersuchungshaft. Die Eltern der Getöteten sind Nebenkläger in dem Verfahren.