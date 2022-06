Krieg, Energie und Corona: straffes Programm bei Ministerpräsidentenkonferenz

In Berlin kommen am Donnerstag die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder zusammen. Es stehen drei wichtige Themen auf dem Programm.

Zum ersten Mal seit der Jahreskonferenz in Königswinter im Oktober 2021 kommen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder wieder in Präsenz zusammen. Bei einer Konferenz in Berlin steht am Donnerstag ab 12.00 Uhr ein straffes Programm an. Am Nachmittag kommt dann ab ca. 15.00 Uhr auch Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) hinzu.

MPK am 2. Juni 2022: Energiesicherheit im Fokus

Im Fokus des Treffens der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder steht die Energiesicherheit in Deutschland. Hendrik Wüst ( CDU), Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, forderte vor dem Treffen bereits eine umfassende Strategie zur Energiesicherheit in Deutschland, die aus Konsequenz zum Krieg in der Ukraine nötig sei. "Wir werden bei der Ministerpräsidentenkonferenz beraten, wie die Sicherheit Deutschlands in einem umfassenden Sinn gestärkt werden kann", sagte Wüst, der den aktuellen Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) darstellt, der dpa.

Der 46-Jährige glaubt, dass Deutschland so schnell wie möglich unabhängig vom Import von russischer Energie werden muss. "Deshalb müssen wir mehr Tempo machen beim Ausbau erneuerbarer Energien", forderte Wüst und stellte klar, dass es für die Sicherheit Deutschlands wichtig sei, zukünftig "Abhängigkeiten von autoritären Regimen zu vermeiden". Sein Lösungsansatz: "Dazu müssen wir unsere Energiequellen diversifizieren und mit unseren Partnern in Europa und den USA noch enger zusammenarbeiten."

Die Bundesregierung befürchtet derzeit eine Wirtschaftskrise als Folge eines schnellen Einfuhrstopps. Bis zum Sommer 2024 will sie allerdings weitgehend unabhängig von russischem Gas werden.

Ministerpräsidentenkonferenz: Corona-Plan für den Herbst gesucht

Das zweite große Thema bei dem Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sind die Corona-Maßnahmen für den Herbst. Von einigen Experten wird in diesem Zeitraum ein Anstieg der Inzidenz erwartet, weswegen von der Politik ein Plan gefordert wird. "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass im Herbst eine neue Corona-Welle droht – möglicherweise mit einem mutierten Virus, das noch gefährlicher sein kann", sagte beispielsweise Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, dem RND.

Landsberg glaubt, dass in einem solchen Fall bundesweit einheitliche Maßnahmen zur Maskenpflicht, den Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gelten sollten: "Es wäre fahrlässig, wenn der Gesetzgeber nicht die Möglichkeit schafft, diese Instrumente einzusetzen." Für einen Fahrplan bei möglichen bundesweiten Maßnahmen sind nun die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zuständig. Bei der MPK am Donnerstag sollen erste Optionen sondiert und Maßnahmen auf den Weg gebracht werden.

Auch der Krieg in der Ukraine steht bei der MPK im Juni 2022 in Berlin im Mittelpunkt

Der Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen stellen das dritte große Thema dar, welches bei der MPK am 2. Juni besprochen werden soll. Die Energiesicherheit ist davon ein großer Teil, es soll allerdings auch um andere Auswirkungen wie Geflüchtete aus der Ukraine gehen.

Pressekonferenzen zur Ministerpräsidentenkonferenz geplant

Die Ergebnisse der MPK vom 2. Juni sollen dann bei gleich mehreren Pressekonferenzen bekannt gegeben werden. Im Anschluss an die Gespräche der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder werden Wüst und Berlins Regierungschefin und stellvertretende MPK-Vorsitzende Franziska Giffey (SPD) vor die Presse treten. Auch die Vorsitzende der Rundfunkkommission und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird wahrscheinlich bei der Pressekonferenz dabei sein.

Nach den Bund-Länder-Gesprächen mit dem Bundeskanzler werden dann Scholz, Giffey und Wüst der Öffentlichkeit die Ergebnisse der Gespräche präsentieren.