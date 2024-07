Luxusuhren vom Handgelenk geklaut - 240.000 Euro Schaden

Gleich zweimal sind in den vergangenen Tagen Luxusuhren in München gestohlen worden. Dabei entstand ein Schaden von 240.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Täter waren zunächst unbekannt. Ob die Fälle zusammenhängen, war ebenso unklar.

Am vergangenen Samstag wurde einem 69-Jährigen vor einem Restaurant in der Altstadt die Armbanduhr vom Handgelenk gerissen. Anschließend floh der Unbekannte. Als der 69-Jährige dem Dieb folgen wollte, stellte sich ihm ein weiterer Mann in den Weg. Laut Polizei tat er so, als wolle er helfen, unterstütze aber so die Flucht des Täters. Die Uhr hat wohl einen Wert von 200.000 Euro.

Zwei Tage später ereignete sich ein ähnlicher Fall vor einem Lebensmittelgeschäft in München. Dort wollte eine 49-Jährige gerade aus ihrem Auto aussteigen, als ein Unbekannter sie zurückstieß und ihre Uhr vom Handgelenk klaute. Anschließend floh er gemeinsam mit einem weiteren Unbekannten auf einem Motorroller. Die Luxusuhr hat nach den Angaben einen Wert von 40.000 Euro.

Die Polizei suchte zunächst nach Zeugen der Vorfälle. Beide Opfer wurden bei den Diebstählen leicht verletzt.