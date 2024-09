Balkon mit Molotowcocktails in Brand gesetzt: Mann in U-Haft

Ein Mann soll im schwäbischen Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) mit Molotowcocktails einen Balkon in Brand gesteckt haben. Um das Feuer selbst wieder zu löschen, soll er mithilfe einer Axt und einer Kettensäge in die Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses eingedrungen sein, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner waren bei dem Vorfall am Samstag demnach nicht zu Hause. Der Tatverdächtige sitze nun in Untersuchungshaft.

Nach Polizeiangaben sollen zwischen dem 46-Jährigen und einer Familie, die einmal in der Wohnung gelebt hatte, seit mehreren Jahren Streitigkeiten bestanden haben. Die Familie sei aber - ohne das Wissen des 46-Jährigen - aus der Wohnung ausgezogen. Die Polizei habe den Mann noch vor Ort festgenommen. Den Angaben nach war er psychisch auffällig und bereits polizeibekannt. Eine Ermittlungsrichterin erließ jetzt Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen ihn.