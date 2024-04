Geplante Anschläge in Deutschland: Putin verliert alle Hemmungen

In einem Kommentar kann man ja so ziemlich alles schreiben, aber belegen sollte man es können.

„ Und seit der frühere KGB-Mann Wladimir Putin an der Macht ist, wurde das Ausspähen sogar erheblich ausgeweitet.“

Und das kann man wie belegen?



„Russische Agenten sollten nach Überzeugung des Generalbundesanwalts Anschläge auf militärische Infrastruktur auf deutschem Boden verüben. Das ist schlimmer als im Kalten Krieg.“

Wieso ist es heute „schlimmer als im kalten Krieg“? Saboteure im Hinterland eines Feindes Attentate ausführen zu lassen, ist ein oft gebrauchtes militärisches Mittel. Und dem soll die SU im kalten Krieg entsagt haben? Wer glaubt den sowas?

Russland lässt in Deutschland spionieren und bereitet sich auf eine militärische Auseinandersetzung vor. Das ist Fakt. Aber warum schütten Medien in großer Aufregung in dieses Feuer auch noch polemisches Öl?

Gerade wollte Frau Baerbock Israel davon überzeugen, Zurückhaltung zu wahren. Sollten wir nicht erst mal im eigenen Land gelassene Zurückhaltung üben?



Und was genau ist angeklagt? Was ist da mehr, als üble Statements in sozialen Medien? Wer und wie hat diese Leute geführt? Oder waren das nur kleine Fische, die sich wichtig getan haben? Erst wenn diese Dinge transparent auf dem Tisch liegen, kann man sich eine Meinung bilden.



„ Eine lange Zeit russlandfreundliche Politik, große Naivität gegenüber den russischen Spionageaktivitäten und die Vernachlässigung der eigenen Geheimdienste haben es Putin erst ermöglicht, Unsicherheit und Misstrauen zu säen.“

Nur so einen Blick zurück. Jedes Mal, wenn sich Deutschland und Russland angenähert haben, also eine „russlandfreundliche Politik“ gemacht wurde, gab es in Europa Frieden. Selbst im kalten Krieg stellte der „Mannesmann-Deal“ ein stabilisierendes Element dar. Wer erinnert sich noch an die Rede Putins im Bonner Bundestag? Seine Hand wurde ausgeschlagen, zunehmend Politik der Verachtung und Eskalation gegen Russland betrieben. Im Ergebnis marschiert die NATO Heute an ihrer Ostgrenze mit militärischen Mitteln auf, die durchaus an den kalten Krieg erinnern und deutsche Generale diskutieren über offene Leitungen darüber, wie man russische Infrastruktur erfolgreich bombardieren kann.



Wohin soll den die aktuelle Politik der Eskalation führen? Was ist den das Ziel der aktuellen Durchhalte-Rhetorik?



Und natürlich ist es richtig, zu erwähnen, das unser Land „schlecht vorbereitet“ ist. Das hat Merkel und die von ihr geführten CDU/SPD-Regierungen zu verantworten. Aber die aktuelle Regierung schwächt das Land final. Eine Außenministerin im Rausch („zusammenkratzen“) aber ansonsten mit Sprachdurchfall (Tagesthemen), ein Wirtschaftsminister in der Ukraine mit absurden Aussagen („Ich schäme mich.“) und der ansonsten die Wirtschaft an die Wand fährt und ein Kanzler ohne Linie.



Putin versteht tatsächlich vor allem die Sprache der Stärke. Aber Deutschland ist nach 16 Jahren Merkel und 2 1/2 Jahren Ampel auf allen Gebieten geschwächt. Nicht weil deutsche Geheimdienste nix taugen. Im Innland ist der Haldenwang-Geheimdienste doch sehr aktiv. Den letzten erfolgreichen Auslandsgeheimdienst hat man zerschlagen. Die Wirtschaft ist der kranke Mann (oder wahlweise Frau) Europas. Deutsche Finanzindustrie gibt es nicht mehr. Unser Militär ist ein Witz, der seine Verfassungsaufgabe nicht erfüllen kann, und unsere Rüstungsindustrie ist vom Grün/Roten Zeitgeist erledigt. Und unsere Energiewirtschaft ist von solide auf Hoffen umgestiegen. Und deswegen glaubt Putin, er könne es mit uns machen. Nicht weil wir „schlecht vorbereitet“ sind. Das könnte man ja aufholen. Sondern weil wir strukturell schwach sind und unsere Politik der Selbstverachtung und der Suche nach dem Grünen Bullerbü uns mittelfristig auch nicht mehr erstarken lässt.



Wer stark ist, kann gegenüber Putin Gelassenheit zeigen und sich auch durchsetzen. Deutsche Politik und deutsche Medien verhalten sich aufgeregt wie ein Hühnerhaufen. Weil die Stärke zur Gelassenheit fehlt. Putin wird sich vor Lachen kaum einkriegen.







Antworten Melden