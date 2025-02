FC Bayern «erschüttert» nach mutmaßlichem Anschlag

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern hat mit Bestürzung auf den mutmaßlichen Anschlag in München reagiert. «München ist unsere Heimatstadt, und unsere Heimat wurde heute schwer erschüttert», sagte Club-Präsident Herbert Hainer in einer Mitteilung auf der Vereins-Homepage und der Plattform X: «Die Gedanken der FC Bayern-Familie sind mit den Betroffenen und ihren Angehörigen.»

Am Morgen soll ein 24 Jahre alter Afghane mit einem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gefahren sein. Dabei wurden nach bisherigen Angaben mindestens 28 Menschen verletzt.

Der FC Bayern sei in tiefer Anteilnahme bei den Betroffenen und deren Familien, hieß es in der Stellungnahme weiter. Die Münchner spielen am kommenden Wochenende auswärts. Der Tabellenführer tritt am Samstag um 18.30 Uhr (Sky) bei Meister und Verfolger Bayer Leverkusen an.