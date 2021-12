Nach dem Putsch: Suu Kyi in Scheinprozess zu vier Jahren Haft verurteilt

Niemand weiß, wo die gestürzte Regierungschefin festgehalten wird. Die putschenden Generäle wollen dafür sorgen, dass sie hinter Gittern stirbt.

Seit dem Putsch am 1. Februar dieses Jahres hat Myanmar nicht zur Ruhe gefunden. Die rechtmäßig gewählte Regierungschefin des Landes, Aung San Suu Kyi, war an jenem frühen Morgen von Uniformierten in Gewahrsam genommen worden. Nach einem immer wieder verschobenen Scheinprozess hinter verschlossenen Türen ist am Montag ein erstes Urteil gefallen. Die gestürzte Regierungschefin Myanmars erhielt vier Jahre Haft. Es ist das erste in einer Reihe von Urteilen, die die einstige Ikone der Demokratie für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis bringen könnten.

Seit ihrer Verwahrung vor mehr als zehn Monaten gibt es von Suu Kyi kein Lebenszeichen mehr. Niemand weiß, wo und unter welchen Bedingungen die mittlerweile 76-Jährige festgehalten wird. Hatte sie vor Myanmars vermeintlichem Übergang zur Demokratie noch fast eineinhalb Jahrzehnte unter Hausarrest der Generäle verbracht, ist sie seit dem 1. Februar komplett von der Außenwelt abgeschirmt und abgeschnitten. Selbst ihr Anwalt weiß oft für Wochen nicht, wie es um seine Klientin steht. Dies, während Proteste gegen die Junta im Land andauern. Am Wochenende fuhr ein Militärtruck in Yangon in eine Menschengruppe von Demonstranten. Mindestens drei Menschen starben, mehrere wurden verletzt.

Scheinprozess in Myanmar: Generäle werfen Suu Kyi unter anderem Korruption vor

Die legitime Führerin des Landes, die im Volk über breiten Rückhalt verfügt, wurde wegen Anstiftung zum Widerstand und Verstoßes gegen Covid-Regeln für schuldig befunden. Suu Kyi hat diese und auch die weiteren insgesamt 11 Anklagepunkte immer bestritten. Dabei wird sie sich keine Illusionen machen, auch in den restlichen Anklagepunkten schuldig gesprochen zu werden.

Video: AFP

Die auch "Lady" genannte ehemalige Oppositionsführerin hat sich weiter zu mehreren Fällen von Korruption und der Verletzung von Amtsgeheimnissen zu verantworten. Selbst der Schmuggel mit Funkgeräten wird ihr vorgeworfen. Bilder von Suu Kyi vor Gericht gibt es nicht. Niemand weiß, wie es gesundheitlich um sie steht und welche Bedingungen sie zu ertragen hat.

Vertrauenspersonen von Suu Kyi: Myanmars Regierungschefin soll im Gefängnis sterben

Vertrauenspersonen zufolge bereiten die Generäle eine so lange Haftstrafe vor, dass ihre Widersacherin im Gefängnis sterben muss. Dabei war Suu Kyi ein Zweckbündnis mit ihren damaligen und heutigen Peinigern eingegangen, um Myanmar auf den Weg von Öffnung und Demokratie zu führen. Vor fast auf den Tag genau zwei Jahren war Suu Kyi vor die Richter in Den Haag getreten und hatte die Generäle gegen die Anklage des Rohingya-Völkermords verteidigt.

Lesen Sie dazu auch

Letztes Jahr errang Suu Kyis Partei der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) einen weiteren Erdrutschsieg. Die gedemütigten Generäle machten Wahlbetrug in großem Stil geltend und rissen Monate später gewaltsam die Macht an sich. Dabei war der Urnengang unabhängigen Wahlbeobachtern zufolge weitgehend frei und fair verlaufen. Sämtliche Vorwürfe gegen Suu Kyi und führende Parteimitglieder sind laut der in den Untergrund verdrängten NLD politisch motiviert. Noch fast ein Jahr nach dem Staatsstreich dauern Demonstrationen gegen die Militärregierung an. Suu Kyi ist eine von mehr als 10.600 Personen, die seit Februar von der Junta verhaftet wurden. Menschenrechtsgruppen sprechen von mindestens 1300 Menschen, die seither bei Protesten starben. Das Land ist wieder weitgehend von der Außenwelt abgeschottet. Sogar der eigene regionale Staatenbund der Asean meidet das Putschregime. In China finden die Generäle jedoch einen nördlichen Nachbarn, der im Land bereits viele Interessen unterhält und nicht zu viele Fragen stellt.