Wie die Koalition bei der Richterwahl in die Krise schlitterte

Am Freitag war das politische Berlin früh auf den Beinen. Politiker trafen sich zum Arbeitsfrühstück, im Bundesrat versammelten sich derweil die Ländervertreter. Gegen 08.30 Uhr erhob sich ein Grummeln, das bald das gesamte Regierungsviertel erfasste: Die ohnehin schon kritische Wahl von drei Richterinnen und Richtern für das Bundesverfassungsgericht stand auf der Kippe. Und nicht nur das. Auch über den Fortbestand der Koalition wurde lebhaft diskutiert. Am Ende fand sich für die Richterwahl zwar ein Ausweg. Union und SPD jedoch gehen mit einer schweren Last in die Sommerpause. Noch nicht einmal die ersten 100 Tage sind geschafft, und bereits jetzt schon wird über Fehlbesetzungen in der Koalition und das Durchhaltevermögen der Regierung diskutiert.

Mit Ann-Katrin Kaufhold und Günter Spinner waren zwei der drei Kandidaten unumstritten. Eine Debatte entbrannte rund um die Person von SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Sie galt vielen in der Union als zu links – als Gründe wurden ihr Einsatz für die Einführung einer Corona-Impfpflicht sowie die Abschaffung des Paragrafen 218 (Schwangerschaftsabbruch) genannt. Bis in die Nacht hinein führten Union und SPD Gespräche, um eine Einigung hinzubekommen. Auch die anderen Fraktionen, die AfD ausgenommen, wurden kontaktiert, um die für die erforderliche Zweidrittelmehrheit nötigen Stimmen sicher zusammenzubekommen.

Richterwahl im Bundestag: Spahn hat es versemmelt

In die Verhandlungen hinein platzte die Nachricht, der österreichische Plagiatssucher Stefan Weber habe die Dissertation von Brosius-Gersdorf untersucht und Auffälligkeiten gefunden. Nach einigem Hin und Her wurde die Richterwahl verschoben, der Schaden für das Ansehen der Regierung und ihres Spitzenpersonals blieb.

Im Fokus der Kritik stand vor allem Unions-Fraktionschef Jens Spahn. Dem CDU-Politiker wurde vorgeworfen, seine Abgeordneten nicht im Griff zu haben. Der Grund: Am Montag hatte sich der Richterwahlausschuss des Bundestages mit Zweidrittelmehrheit auf Kaufhold, Spinner und Brosius-Gersdorf geeinigt. Üblicherweise geht eine solche Einigung anschließend auch durchs Parlament. In diesem Fall allerdings mehrten sich in der Union die Gegenstimmen. Spahn sah sich gezwungen, mögliche Abweichler im Rahmen sogenannter Beichtstuhlgespräche zum Umdenken zu bewegen, weil die erforderliche Mehrheit in Gefahr war. Die Plagiatsvorwürfe kamen da wie gerufen und lieferten der Union einen Anlass, um die Richterwahl von der Tagesordnung zu nehmen.

Kritik kommt von der SPD

Der Koalitionspartner zog bei der Verschiebung mit, allerdings mit Missfallen. „Es ist kein guter Tag für die Demokratie im Land“, kritisierte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Dirk Wiese. Die SPD habe zuletzt bei schwierigen Entscheidungen zur Koalition gestanden. „Ich erwarte zukünftig, dass bei solchen schwierigen Entscheidungen auch andere stehen“, sagte er.

Die Opposition formulierte es direkter. „Entweder hat Jens Spahn seinen Laden nicht unter Kontrolle oder er treibt seine Partei mit voller Absicht in die Arme der Rechtsextremen“, kritisierte die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek. Für die Grünen erklärte Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann: „Dieser Tag heute ist ein Desaster für das Parlament. Insbesondere für Jens Spahn und Friedrich Merz.“ Haßelmann zufolge hatten Spahn und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch im Gespräch mit den Grünen das Kandidaten-Trio gemeinsam vorgeschlagen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann erklärte, er habe „für das in der Koalition vereinbarte Kandidaten-Paket geworben“.

SPD spielt eigenes Spiel

Spahn musste sich unionsintern den Vorwurf gefallen lassen, er habe über die Vorwürfe wegen der Beschaffung von Corona-Masken den Überblick über das Kerngeschäft verloren. Kritisiert wurde auch Steffen Bilger (CDU), Fraktionsgeschäftsführer und damit der zweite Mann hinter Spahn. Er hätte Spahn den Rücken freihalten müssen, hieß es in den Reihen von CDU und CSU.

Die SPD spielte derweil ihr eigenes Spiel. Vor dem Wahlgang war durchgedrungen, dass SPD-Co-Chef Lars Klingbeil den Brosius-Gersdorf-Kritikern aus der Union nicht entgegenkommen wollte. Der Vizekanzler wurde auf dem letzten Parteitag mit nur 64,9 Prozent gewählt und gilt als angeschlagen. Ein Rückzieher hätte ihn womöglich weiter beschädigt, Klingbeil sei deshalb zu einem Kompromiss nicht bereit gewesen, hieß es bei den Sozialdemokraten.

Es war nach dem Streit um die Stromsteuersenkung der nächste Schlag für Schwarz-Rot. Die Abgeordneten haben jetzt ein paar Wochen Zeit, zu sich zu kommen und nach der Sommerpause geeint durchzustarten.