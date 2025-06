Merz polarisiert mit „Drecksarbeit“-Aussage

Vor der spektakulären Kulisse der kanadischen Rocky Mountains sitzt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zurückgelehnt in einem Sessel. Es ist der zweite Tag des G7-Gipfels in Kananaskis, das Wetter ist gut. Ihm gegenüber sitzt eine Journalistin, die ihn bereits in den ersten Minuten ihres Live-Interviews auf den Angriff Israels auf das iranische Regime anspricht. Und dann sagt Merz etwas, wofür er im Anschluss scharfe Kritik ernten wird.

Was ist passiert?

Ob es nicht verlockend sei, dass Israel die „Drecksarbeit“ macht, fragte die ZDF-Journalistin den Bundeskanzler. Merz nahm den Begriff dankend auf und bekräftigte: „Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen.“ Der israelischen Armee und der israelischen Staatsführung zollte er sodann „größten Respekt“, dass sie „den Mut dazu gehabt haben, das zu machen“. Es hagelt Reaktionen aus dem In- und Ausland, die sich besonders an einem Begriff stören.

Beim Koalitionspartner habe die Wortwahl des Kanzlers für Irritation gesorgt, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetovic: „Das oberste Ziel in dieser hochsensiblen Situation lautet Deeskalation. Die Tonalität des Bundeskanzlers ist an dieser Stelle wenig zielführend.“ Ralf Stegner, der ebenfalls für die SPD im Bundestag sitzt, erklärte dem Spiegel ergänzend: „Wenn der Bundeskanzler sagt, Israel mache im Iran die Drecksarbeit für uns, ist das mehr als befremdlich.“ Das sahen die Oppositionsparteien ähnlich.

Was sagt die Opposition?

Bundestagsabgeordneter Anton Hofreiter (Grüne) meinte: „Ich halte die Wortwahl für ungeschickt.“ Zwar seien 80 bis 90 Prozent der Menschen im Iran gegen das islamistische Terrorregime. Durch Israels Angriffe würden aber auch Zivilistinnen und Zivilisten sterben – „unter Umständen auch Menschen, die in starker Opposition zum Mullah-Regime stehen“, betonte er. Grundsätzlich sei es jedoch wünschenswert für die Menschen in Iran und Israel, wenn das Regime fallen würde.

Sichtlich empört reagierte der Co-Vorsitzende der Linken, Jan van Aken. „Merz sollte mal ein Klo putzen. Dann wüsste er, was Drecksarbeit bedeutet“, sagte er am Mittwoch der Süddeutschen Zeitung. „Wenn Menschen getötet werden, nennt Merz das Drecksarbeit. Damit verhöhnt er die Opfer von Krieg und Gewalt.“ Ähnlich harsche Worte wählte die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahebi. Auf Instagram schrieb sie: „Nicht die israelische Regierung macht die ‚Drecksarbeit‘, sondern die vielen Menschen, die sich den islamistischen Machthabern widersetzen. Auf diese Menschen hagelt es im Übrigen gerade Bomben.“

Wie reagiert Israel?

Während die iranische Regierung Merz' Äußerung als „schändlich“ bezeichnete und den deutschen Botschafter in Teheran einbestellte, nahm der israelische Botschafter den Bundeskanzler in Schutz. Er begrüße die von Merz geäußerte Unterstützung für Israels Angriff auf die iranischen Atomanlagen, sagte er der Nachrichtenagentur dpa: „Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Realitäten im Nahen Osten mit seiner Wortwahl klar beschrieben.“

An die Seite des deutschen Bundeskanzlers stellte sich auch Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU). Er verteidigte seine Aussage und wagte einen Einordnungsversuch: „Das, was der Bundeskanzler ausgedrückt hat mit seinen Worten war, dass es auch in unser aller Interesse nicht sein kann, dass ein Terror-Regime wie das iranische Mullah-Regime in Besitz der Atomwaffe ist.“ Zudem könnten iranische Mittelstreckenraketen auch sehr weitreichende Ziele in Europa erreichen, sagte Frei in einem Interview: „Und deshalb können wir nicht so tun, als ginge uns das alles nichts an.“