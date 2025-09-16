Polens Präsident ist ein ebenso schwieriger wie wichtiger Partner

Als am Dienstag der wahrscheinlich größte Deutschlandkritiker unter den europäischen Staatschefs Deutschland besuchte, gab er sich Mühe, nicht allzu viel Aufsehen zu erregen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) empfing den polnischen Präsidenten Karol Nawrocki zwar mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue, ehe der zu Beratungen mit Friedrich Merz (CDU) ins Bundeskanzleramt fuhr. Andere öffentliche Termine, eine gemeinsame Pressekonferenz beispielsweise, gab es aber nicht. Das ist ungewöhnlich.

Gleichzeitig passt es zu diesem Besuch, an dem vieles ungewöhnlich ist. Seit August ist Nawrocki im Amt. Er steht der rechtsnationalen PiS-Partei nahe. Im Wahlkampf punktete er, wie es die polnische Rechte seit Jahren tut, mit antieuropäischen und vor allem mit antideutschen Parolen. So verspottete die PiS-Partei den konservativen Regierungschef und Merz-Verbündeten Donald Tusk regelmäßig als „Agent der Deutschen“. Nawrocki hat es sich zur Aufgabe gemacht, dessen proeuropäischen Kurs zu unterminieren.

Nawrocki machte schon vor seinem Amtsantritt klar, dass er andere Bündnisse der EU vorziehe

In der Auseinandersetzung mit Deutschland geht es dabei auch um Geld. Konkret um 1,3 Billionen Euro. Diese Summe fordert Nawrocki als weitere Reparationen für die Verbrechen der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Auf diesen Wert kam eine Kommission des polnischen Parlaments. Auch ein Großteil der polnischen Bevölkerung befürwortet die Forderung. Die Bundesregierung lehnt das ab, der Prozess sei rechtlich abgeschlossen, heißt es. Das bekräftigten Merz und Steinmeier wohl auch bei den Treffen am Dienstag.

Nawrocki machte schon vor seinem Amtsantritt klar, dass er andere Bündnisse der EU vorziehe. Sein Vorbild und erklärter Wunschpartner ist US-Präsident Donald Trump. Nur scheint Nawrocki – das musste er vergangene Woche schmerzlich lernen – sich auf Trump nicht verlassen zu können.

Vor einigen Tagen waren nämlich 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Während europäische Staaten das russische Vorgehen verurteilten und beim Abschuss halfen, mutmaßte Donald Trump, es könne sich um ein Versehen der russischen Seite gehandelt haben. Das stieß auf Irritation in Polen. Und das, obwohl Nawrocki zwei Wochen zuvor noch im Weißen Haus war, wo er und Trump sich mit Anerkennung überhäuften.

Mindestens ebenso tief verwurzelt wie die Deutschlandskepsis in der polnischen Gesellschaft, ist die Furcht vor einem Überfall Russlands – und da scheint bei aller Bewunderung für Trumps USA Europa gerade der verlässlichere Partner zu sein. Wie sehr das Thema Sicherheit drängt, wurde am Montag wieder klar, als Polen eine Drohne über dem Sitz des Präsidenten in Warschau abschoss. Währenddessen probte Russland weiterhin gemeinsam mit Belarus in einem Manöver den Krieg mit der Nato - nicht weit von der polnischen Grenze.

Polens Sicherheit war neben den Reparationen eines der Hauptthemen des Treffens. Die gemeinsame Sicherung des Ostseeraums und der Nato-Ostflanke habe hohe Priorität, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille im Anschluss an den Besuch. Der Bundeskanzler sicherte dem polnischen Präsidenten demnach seine volle Solidarität zu.

Union fordert, die Zusammenarbeit mit Polen zu vertiefen

Polen spielt aber andersherum auch eine bedeutende Rolle für die deutsche Sicherheit. Nach den USA und der Türkei stellt das Land die drittgrößte Armee der Nato. Im vergangenen Jahr investierte Polen gut vier Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung, mehr als jedes andere Mitglied des Bündnisses, die USA eingeschlossen. Von einer Schlüsselrolle in der Europäischen Union und bei der Stärkung des europäischen Nato-Pfeilers war am Dienstag seitens der Bundesregierung die Rede.

Die Unionsfraktion fordert deshalb konkret, die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Polen „wo möglich“ zu vertiefen. „Realistisch und dringend geboten ist ein enger Schulterschluss in der Luftverteidigung“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion, Thomas Erndl, unserer Redaktion. „Deutschland beteiligt sich mit Patriot-Systemen und Eurofighter-Kampfflugzeugen an der Sicherung des polnischen Luftraums.“ Daneben sei Polen Teil der von Deutschland ins Leben gerufenen Initiative „European Sky Shield“ zum Aufbau eines verbesserten europäischen Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsystems. „Gemeinsame Beschaffung von Munition und die Kooperation bei Ausbildung und Betrieb von Waffensystemen sind sinnvolle nächste Schritte.“

Bei aller Kritik durch den polnischen Präsidenten wurde damit am Dienstag auch klar: Die Verteidigung gegen Russland schweißt Deutschland und Polen immer enger zusammen.