Was macht eigentlich das Bundesverfassungsgericht?

Karlsruhe ist eine dieser mittelgroßen deutschen Städte, die eigentlich nicht allzu sehr von sich reden machen. Wäre da nicht die Tatsache, dass dort das oberste Gericht der Bundesrepublik seinen Sitz hat: das Bundesverfassungsgericht. Und über das wird seit Tagen hitzig debattiert. Nämlich seit die Wahl zweier neuer Richterinnen und eines Richters kurzfristig von der Tagesordnung des Bundestags abgesetzt wurde, weil der Druck gegen die von der SPD vorgeschlagene Juristin Brosius-Gersdorf in der Union zu groß geworden war.

Das Bundesverfassungsgericht wurde 1951 gegründet. Es wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland und entscheidet darüber, wie das Grundgesetz ausgelegt wird. Jeder kann geltend machen, in einem seiner Grundrechte verletzt worden zu sein.

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sind unanfechtbar, alle übrigen Staatsorgane sind an seine Rechtsprechung gebunden. Das Gericht ist aber kein politisches Organ, sein Maßstab ist allein das Grundgesetz.

Das Bundesverfassungsgericht besteht aus 16 Richterinnen und Richtern. Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre, danach dürfen die Richter nicht wiedergewählt werden.

Wie die Richter zu ihren Entscheidungen kommen, ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse in Karlsruhe. Aus ihren Beratungen dringt nichts nach außen, selbst in der Kantine sind die Verfahren, mit denen sie sich beschäftigen, tabu, heißt es. Anders als in der Politik , wo aus Ministerien, Parteizentralen oder Abgeordnetenbüros immer wieder Informationen an Medien durchgestochen werden, beginnen die öffentlichen Diskussionen über ein Urteil aus Karlsruhe erst nach dessen Bekanntgabe und nicht schon während seiner Entstehung.

Ein Beispiel für eine wegweisende Entscheidung in den vergangenen Jahren: 1995 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Anbringung eines Kreuzes oder Kruzifixes in den Unterrichtsräumen einer staatlichen Pflichtschule gegen das Grundgesetz verstößt. Damit war die bayerische Vorschrift nichtig, dass in jedem Klassenzimmer zwingend ein Kreuz zu hängen habe.