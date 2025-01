Vierter gefasster Straftäter aus Straubing nach Bayern ausgeliefert

Gut fünf Monate nach der Flucht von vier Patienten aus einer psychiatrischen Klinik in Straubing ist der vierte, in der Türkei gefasste Mann nach Deutschland abgeschoben worden. Wie die Staatsanwaltschaft Regensburg mitteilte, befindet sich der 28-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Straftäter waren am 17. August 2024 aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing entkommen, wo sie sich im Maßregelvollzug befanden. Ihnen wird vorgeworfen, einen Mitarbeiter der Klinik mit dem Tode bedroht und dadurch die Öffnung der Pforte erzwungen zu haben.

Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln gegen die vier Männer wegen Verdachts auf Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung. Die Ermittlungen sollen zeitnah abgeschlossen werden, sagte ein Sprecher.

Europaweite Fahndung nach den Häftlingen aus Straubing

Nach den Männern war europaweit gefahndet worden. Binnen knapp drei Wochen nach der Flucht wurden zwei von ihnen in Österreich und die beiden anderen in der Türkei gefasst.

Der 28-Jährige habe sich in mehreren verwaltungsrechtlichen Verfahren gegen seine Auslieferung nach Deutschland zu wehren versucht, sei damit aber unterlegen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nach der Ankunft per Flugzeug am Freitag sei er am Samstag am Amtsgericht Regensburg vorgeführt worden. (dpa)