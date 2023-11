Nach Landtagswahl in Hessen: CDU will mit SPD koalieren

Jahrzehntelang hat in Hessen die CDU gemeinsam mit den Grünen regiert. Nun will der hessische Ministerpräsident Boris Rhein mit der SPD Koalitionsverhandlungen führen.

Die CDU in Hessen will als Siegerin der Landtagswahl im Oktober mit der SPD Koalitionsverhandlungen führen. Das teilte CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein am Freitag in Wiesbaden mit. Bisher hat in Hessen mehr als zehn Jahre lang die CDU gemeinsam mit den Grünen regiert. Bei einer gemeinsamen Koalition zwischen CDU und SPD würde es sich um das erste schwarz-rote Bündnis in der hessischen Landesgeschichte handeln.

Die beiden Parteien wollen nun hinter verschlossenen Türen einen Koalitionsvertrag aushandeln. Die Entscheidung war in den fünf Wochen, die seit der Landtagswahl vergangenen sind, mit Spannung erwartet worden. (vschm mit dpa)

