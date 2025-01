Prozessbeginn nach Messerangriff von Mannheim Mitte Februar

Nach dem Messerangriff von Mannheim mit dem Tod eines Polizisten im vergangenen Jahr soll Mitte Februar die Hauptverhandlung vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart beginnen. Dabei handele es sich um ein Staatsschutzverfahren, wie das Gericht am Abend mitteilte. Dem Angeklagten wird demnach Mord und fünffach versuchter Mord zur Last gelegt.

Der damals 25-jährige Afghane hatte am 31. Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa (BPE) sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Polizist Rouven Laur erlag später seinen Verletzungen. Ein anderer Beamte schoss den Angreifer nieder, er wurde operiert und konnte zunächst nicht vernommen werden. Wenige Wochen später wurde ihm der Haftbefehl eröffnet. Seit Mitte Juni ist er in Untersuchungshaft. Im November hatte die Bundesanwaltschaft Anklage erhoben.