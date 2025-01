Trauer um Journalist Gisbert Kuhn: Mittendrin statt nur dabei

Immer wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein – das gelingt nicht vielen Journalisten. Gisbert Kuhn hatte diese Fähigkeit, oft aus eigenem Antrieb, teils eher zufällig wie an jenem 4. November 1989, als er eigentlich zu einem Vortrag ins fränkische Marktredwitz gefahren war und die damalige Tschechoslowakei just in diesem Moment ihre Grenzen für die Flüchtlinge aus der DDR öffnete, wenige Tage bevor die Mauer endgültig fiel. So war Kuhn für kurze Zeit der einzige journalistische Zeuge der Jubelszenen am Grenzübergang Schirnding.

Was er in vier Jahrzehnten als Korrespondent erlebt hatte, erst in Bonn, dann in Brüssel, zeigte er in seinem Büro so beiläufig wie eindrucksvoll. Dort hing ein ganzer Stapel an Plastikkarten und Anhängern, die er irgendwann angefangen hatte zu sammeln: Der letzte Presseausweis, den die DDR-Volkskammer noch ausgestellt hatte, die Zutrittskarte für Michail Gorbatschows umjubelten Bonn-Besuch 1990 – und der sowjetische Ausweis für die historischen Tage im Juli 1990, in denen in Moskau und im Kaukasus die deutsche Einheit verhandelt wurde. Helmut Kohl und Gorbatschow schrieben dort Geschichte – und Gisbert Kuhn, der am Sonntag überraschend im Alter von 83 Jahren gestorben ist, war für uns dabei.

Gisbert Kuhn schrieb 18 Jahre als Korrespondent für unsere Zeitung

Von 1986 bis 2004 schrieb er für unsere Redaktion, ein aufmerksamer, kritischer Beobachter seiner Zeit, immer nah dran am Geschehen und so vielseitig, wie ein Journalist nur sein kann. Über das Innenleben der Nato konnte er genauso kundig berichten wie über den neuesten Koalitionszank in Bonn oder die Schwierigkeiten, den Allgäuer Emmentaler EU-weit als Marke schützen zu lassen. Was von all dem bleibe, hat er sich gefragt, als er in Rente ging: „Das Gefühl der Dankbarkeit, einer glücklichen Generation anzugehören, die erstmals von Krieg und Elend verschont blieb. Und einen Beruf ausüben zu können, der einen stets hautnah an die Brennpunkte des Geschehens heranführte.“