Israels Armee beruft Reservebataillone ins Westjordanland

Israel hat drei Reservebataillone für Einsätze im Westjordanland einberufen. Diese sollen auch das für das Westjordanland zuständige Zentralkommando der israelischen Armee unterstützen, teilte Israels Militär mit.

Hintergrund dürfte sein, dass Israel befürchtet, auch die Lage im Westjordanland könne weiter eskalieren. Israel wirft dem Iran vor, neben der Hisbollah im Libanon auch militante Gruppen im Westjordanland zu unterstützen.

Die ohnehin gespannte Lage hat sich in dem Palästinensergebiet seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg mit den vielen zivilen Opfern auf palästinensischer Seite noch einmal deutlich verschärft. Seitdem wurden dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen von Extremisten mehr als 680 Palästinenser getötet.