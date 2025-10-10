Icon Menü
Nahost: Israels Regierung stimmt Abkommen über Waffenruhe zu

Nahost

Israels Regierung stimmt Abkommen über Waffenruhe zu

Das israelische Kabinett hat dem Abkommen mit der islamistischen Hamas zur Freilassung aller Geiseln und einer Feuerpause im Gaza-Krieg zugestimmt. Das teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu in der Nacht zu Freitag mit.
    Netanjahus Büro gab den Kabinettsbeschluss in der Nacht bekannt. (Archivbild)
    Netanjahus Büro gab den Kabinettsbeschluss in der Nacht bekannt. (Archivbild) Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa

    Das israelische Kabinett hat dem Abkommen mit der islamistischen Hamas zur Freilassung aller Geiseln und einer Feuerpause im Gaza-Krieg zugestimmt. Das teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu in der Nacht zu Freitag mit.

