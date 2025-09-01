Deutschland blockiert EU-Maßnahmen gegen Israel

Rund 20 mit Hilfsgütern beladene Schiffe sind am Wochenende von Spanien aus in See gestochen, mit dem Ziel Gazastreifen. Bevor die Flotte den Hafen von Barcelona verließ, hatten die Aktivisten noch eine Botschaft an Europas Regierungen: Sie warfen der Politik vor, keinen Druck auf Israel auszuüben, um die humanitäre Krise in dem Gebiet zu beenden. Dabei hatte der Europäische Auswärtige Dienst bereits vor der politischen Sommerpause in einem Bericht an die 27 Mitgliedstaaten betont, dass die Lage in Gaza „weiterhin sehr ernst“ sei, „mit einer steigenden Rate von Unterernährung unter Kindern und Frauen“. Das Ausmaß der Zerstörung und der Not sei „beispiellos“, hieß es – trotz vergangener Versprechen der israelischen Regierung an EU-Vertreter, die Not zu lindern. Viel passiert ist seitdem nicht. Im Gegenteil.

US-Regierung plant angeblich Umsiedlung der Bevölkerung in Gaza

Als die EU-Außenminister am Samstag in Kopenhagen zu ihrem informellen Treffen zusammenkamen, zeigte sich deutlich, wie uneins die Länder sind – und Sanktionen damit in weiter Ferne bleiben. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, sie sei nicht „optimistisch“, dass die Union Strafmaßnahmen gegen Israel verhängen werde. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten seien nach wie vor groß. Der Bericht der Washington Post vom Montag, wonach die US-Regierung eine Umsiedlung der Bevölkerung in Gaza vorsieht und den Wiederaufbau als Tourismusort sowie als Industriezentrum plant, dürfte nicht zur Konsensfindung im Kreis der Gemeinschaft beitragen. Vielmehr befindet sich Europa in einer Zwickmühle zwischen Washington und Jerusalem.

Wadephul äußert sich skeptisch über Pläne seiner EU-Kollegin Kallas

Es war Kallas, die Anfang Juli mit dem israelischen Außenminister Gideon Sa‘ar einen Plan zur Besserung der humanitären Lage in Gaza vereinbarte und Jerusalem mit einer Liste möglicher Sanktionen drohte. Doch allzu viel Spielraum besitzt die EU-Kommission nicht, etwa bei der Drohung, Israel von gemeinsamen Forschungsprogrammen auszuschließen. Vorneweg Deutschland lehnt einen solchen Schritt ab. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) sagte, die vorgesehene Einstellung der Zusammenarbeit sei eine Maßnahme, die vermutlich keinen Einfluss auf die politische Willensbildung und auf das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen hätte. Deswegen sei man von diesen Vorschlägen nicht so sehr überzeugt.

Einige Partner sehen das anders – und würden gerne noch deutlich weiter gehen. Schweden, die Niederlande und Dänemark etwa sprachen sich dafür aus, die Handelsbeziehungen mit Israel auszusetzen. Damit würde die Wiedereinführung von Zöllen einhergehen. Spanien legte derweil einen eigenen Aktionsplan vor. Doch am Ende erhielt keiner der verschiedenen Vorschläge die erforderliche Mehrheit. Deutschland, Österreich, Tschechien, Italien oder Ungarn verweigern sich drastischeren Schritten. Auf der anderen Seite stehen Spanien, Frankreich, Irland, Belgien, Dänemark, Schweden oder die Niederlande, die den Druck auf die Regierung unter Benjamin Netanjahu erhöhen wollen.

1800 EU-Mitarbeiter werfen Brüssel „Komplizenschaft“ vor

Das sorgt für Frust in Brüssel. So unterzeichneten fast 1800 Mitarbeiter der EU-Kommission einen offenen Brief, um gegen die festgefahrene Israel-Politik der Gemeinschaft zu protestieren. Die Rede ist von „Komplizenschaft“ der EU-Institutionen. Andere beklagen hinter den Kulissen „fehlende Führung“ von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sich auffallend zurückhält bei dem Thema. Vier EU-Kommissare, darunter Vize-Kommissionspräsidentin Teresa Ribera, dankten den Beamten nun für ihr „Schreiben und ihr Engagement“, verwiesen jedoch auf die Unentschlossenheit der Mitgliedstaaten.