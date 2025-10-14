Warum Brüssel sich beim Grenzschutz so schwertut

Das „Schärfen und Härten“ des neuen europäischen Asylsystems begann am Dienstagmorgen in Luxemburg mit dem Schellen der kleinen goldenen Glocke. Der dänische Justizminister Peter Hummelgaard läutete sie, um die Kollegen auf den Platz zu bitten. Sein Land gilt vielen als Vorbild in Europa für dessen strikten Migrationskurs - und macht im Rahmen seiner Ratspräsidentschaft Druck beim Thema Einwanderung. Damit steht Kopenhagen nicht allein. Die niederländische Regierung vereinbarte gerade mit Uganda, ein Transitlager für abgelehnte Asylbewerber zu bauen – trotz Bedenken wegen der Menschenrechtslage.

Ist dieses Drittstaaten-Modell eine Blaupause für die Gemeinschaft? Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) gefällt die Outsourcing-Idee. Der CSU-Politiker spricht auch gerne von „innovativen Lösungen“, und die Möglichkeit von Rückführungszentren findet auch andernorts Anhänger. Darin würden abgelehnte Asylbewerber untergebracht, bis sie in ihre Heimatländer zurückkehren.

Die EU-Justizminister suchen Partner für Migrationsabkommen

Dobrindt räumte zwar kürzlich „juristische Hürden“ bei der Einrichtung solcher „Return Hubs“ ein. Kritiker bezweifeln, dass sie mit europäischem Recht vereinbar sind. Doch Befürworter verlangen, die Regeln anzupassen, damit die Maßnahmen vor Gericht nicht kassiert werden. So äußerte sich auch Dobrindt. Man habe die EU-Kommission aufgefordert, „dafür zu sorgen, dass wir erstens die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr schnell dafür bekommen, zweitens dann auch gemeinsame Initiativen starten, um Return Hubs einzurichten“. Dazu brauche es Partnerländer.

Bevor es so weit ist, arbeiten die EU-Länder jedoch zunächst an der sogenannten Rückführungsrichtlinie, die im Frühjahr in Brüssel vorgestellt wurde. Denn die Statistik dürfte jene Kritiker der EU-Migrationspolitik bestätigen, die seit Jahren das Versagen der Europäer beklagen: Nur jeder fünfte ausreisepflichtige Asylbewerber verlässt wirklich die EU: Entweder weil die Verfahren zu lange dauern oder weil die Herkunftsstaaten sich weigern, ihre geflüchteten Bürgerinnen und Bürger wieder zurückzunehmen.

Nationale Interessen behindern gemeinsames Vorgehen

Das sei laut EU-Migrationskommissar Magnus Brunner „nicht akzeptabel“ – und soll sich mit der Verordnung ändern. Kern der geplanten Regelung ist eine Art EU-harmonisierter Abschiebebescheid. Lehnt ein Staat den Asylantrag eines Migranten ab, würde die Entscheidung künftig in einer Datenbank des Schengenraums hinterlegt. Die übrigen EU-Länder wären in der Folge verpflichtet, diesen Beschluss zu übernehmen.

Ein Senegalese, Syrer oder Türke, dessen Asylantrag in Griechenland abgelehnt wurde, könnte dann nicht mehr in Deutschland oder Österreich einen erneuten Versuch starten, sondern direkt abgeschoben werden. Doch schon bei der gegenseitigen Anerkennung von Rückführentscheidungen hakt es bisher – zu viel Bürokratie, zu unterschiedliche Systeme in den 27 Mitgliedstaaten. Nun wird ein Kompromiss diskutiert, der das Prinzip abschwächen und seine verbindliche Anwendung um drei Jahre verschieben könnte.

Polen kündigt Widerstand an

Mit dem europäischen Migrationspakt, der im Juni in Kraft treten soll, will die Gemeinschaft auch eine gerechte Verteilung der Lasten in Europa erreichen. Mindestens 30.000 Menschen sollen pro Jahr von den besonders unter Druck stehenden Grenzstaaten umverteilt werden in Länder, in denen weniger Migranten ankommen.

Weigert sich ein Land gegen die Aufnahme, muss es Geld in einen EU-Topf bezahlen. Doch obwohl die Kommission noch keine Details vorgelegt hat, wächst bereits der Widerstand. Aus Warschau hieß es vergangene Woche recht deutlich: „Wir sind da raus."