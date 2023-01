Nationalsozialismus

19.01.2023

Italien entschädigt Opfer des deutschen NS-Terrors – doch viele warten vergeblich

Plus In Italien werden Hinterbliebene der Opfer von NS-Gewalt finanziell entschädigt – von Italien selbst. Dabei geht es um viel mehr als nur Geld.

Civitella im Val di Chiana ist einer dieser Orte, in die sich Deutsche in Italien verlieben. Sonne, rote Ziegeldächer, duftende Pinien, ein Idyll in der Toskana. Wäre da nicht der 29. Juni 1944 gewesen, als Wehrmachtssoldaten der Fallschirm-Panzerdivision „Hermann Göring“ hier mehr als 200 Menschen ermordeten, als Reaktion auf Angriffe von Partisanen. Roberto Albonis Großvater gehörte zu den Opfern. „1944 gab es keine Männer mehr im Ort, nur noch Witwen. Mein ermordeter Großvater hat eine Leerstelle in der Familie hinterlassen“, erzählt der Rechtsanwalt aus Arezzo.

