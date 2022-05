Nato-Beitritt? Nachbarn unterstützen Schweden und Finnland

Die Nato-Beitritte von Schweden und Finnland nehmen Konturen an. Von den nordischen Nachbarländern gibt es ermutigende Worte.

Es war wohl vor allem Wladimir Putins Säbelrasseln in Richtung weiterer Nachbarländer, das jüngst Finnland und Schweden dazu animierte, eine Aufnahme in die Nato voranzutreiben. Russlands Präsident hatte im Zuge der Invasion in die Ukraine auch den Skandinaviern offen gedroht.

Nun bekräftigten die Regierungsspitzen von Dänemark, Norwegen und Island am Mittwoch (4. Mai), ihre nordischen Partner könnten im Falle von Anträgen zur Aufnahme in die Nato auf ihre volle Rückendeckung zählen. Die Länder trafen bei einem indisch-nordischen Mini-Gipfel in Kopenhagen zusammen.

"Dies ist eure Entscheidung und eure Entscheidung allein", sagte die dänische Ministerpräsidentin und Gipfelgastgeberin Mette Frederiksen auf einer Pressekonferenz. Und weiter: "Aber seid versichert: Wenn ihr euch entscheidet, beizutreten, dann habt ihr die volle Unterstützung aus Dänemark." Ihr Land würde "aus vollem Herzen" dahinterstehen.

Ähnliche Worte fand Jonas Gahr Støre. Norwegens Regierungschef bekräftigte, es würde alles für einen zügigen und reibungslosen Beitrittsprozess getan. Von Islands Regierungschefin Katrín Jakobsdóttir hieß es: "Wir unterstützen Finnland und Schweden in der Entscheidung, die sie treffen werden."

Schweden und Finnland stehen Nato bereits sehr nahe

Anders als Dänemark, Norwegen und Island sind Schweden und Finnland keine Nato-Mitglieder. Die beiden nördlichsten Länder der EU stehen dem Militärbündnis als enge Partner aber bereits heute sehr nahe. In beiden Staaten löste der russische Angriffskrieg auf die Ukraine eine intensive Debatte über eine mögliche Nato-Mitgliedschaft aus.

Zumindest bei den Finnen könnte der Beschluss in der Nato-Frage kurz bevorstehen. "Ich denke, Finnland wird die Entscheidungen ziemlich bald treffen. Wir sprechen über Wochen, nicht Monate", sagte Regierungschefin Sanna Marin an der Seite ihrer nordischen Kollegen.

Sie und ihr schwedisches Pendant Magdalena Andersson waren am Dienstag Gäste bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts von Kanzlers Olaf Scholz auf Schloss Meseberg. Auch dabei ging es um eine noch engere Zusammenarbeit.

Die Nato besteht derzeit aus 30 Ländern, 28 davon aus Europa, dazu Kanada und die USA. Zuletzt trat am 27. März 2020 Nordmazedonien dem transatlantischen Verteidigungsbündnis bei. Deutschland ist seit dem 6. Mai 1955 Mitglied. (mit dpa)