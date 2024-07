Biden und Scholz beim Nato-Geburtstag: Friedenskanzler war gestern

Olaf Scholz steht auf einem ausgedörrten Rasenstück, im Hintergrund ragt das Kuppelgebäude in den Himmel. Gerade hat der deutsche Kanzler den neuen britischen Premier getroffen, gleich folgen wichtige Senatoren und der ukrainische Präsident. Aber jetzt nutzt Scholz den kurzen Stopp vor dem US-Kapitol erst einmal, um jedem via Kamera einzubläuen, dass Deutschland verstanden habe, dass im Angesicht der russischen Aggression neue Aufgaben auf das Land zukämen. Heute gebe man mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aus, sagt der Kanzler. Und 2028, wenn das Sondervermögen für die Bundeswehr aufgebraucht sei, sollen 80 Milliarden Euro aus dem regulären Etat kommen. „Deutschland ist das größte Land in Europa innerhalb des Nato-Bündnisses“, sagt Scholz. Daraus erwachse eine ganz besondere Verantwortung. „Und ich kann hier ganz klar und deutlich sagen: Wir werden, ich werde dieser Verantwortung gerecht werden.“

Es sind deutliche Worte für einen Mann, der sich im Europawahlkampf vor wenigen Wochen gerade noch als Friedenskanzler inszenierte, klare Ansagen für einen, der bis zuletzt so tat, als ließe sich Deutschland irgendwie aus dieser neuen großen Konfrontation mit Putins Russland heraushalten. Der Mann, der einst im Bonner Hofgarten gegen den Nato-Doppelbeschluss demonstrierte, steht im Zentrum Washingtons und benutzt vor dem Kapitol sogar das Wort „Abschreckungsfähigkeit“; Vokabular, das man aus dem Kalten Krieg kennt.

Biden und Scholz stimmen sich über jeden Panzer ab

Olaf Scholz ist bei Freunden zu Gast, doch es liegt ein Hauch von Abschied über seinem Besuch in Washington. Abschied vom Friedenskanzler, das ist das eine. Abschied vor allem aber auch von Präsident Joe Biden, dem vertrauten Verbündeten. Seit dem ersten Tag des Ukrainekrieges haben sich beide eng abgestimmt. Kein Leopard 2 ging an die Ukraine, kein Flugabwehrsystem, ohne, dass Scholz sich bei Biden untergehakt hätte. Beim Nato-Gipfel sieht man zu jeder Minute, wie gut die beiden miteinander auskommen. Eine Umarmung hier, ein breites Grinsen da, die Hand, die ein wenig länger auf dem Oberarm des anderen verweilt, es sind auch diese kleinen Gesten, mit denen Scholz und Biden ihre politische Partnerschaft zelebrieren.

Und genau damit beginnt das Problem des Kanzlers, denn der amerikanische Präsident schwächelt. Selbst der Nato-Geburtstag und die Tatsache, dass dutzende Spitzenpolitiker und ihre Begleiter weite Teile der Innenstadt Washingtons lahmlegen, führt keineswegs dazu, dass der Jubiläumsgipfel selbst das bestimmende Thema in der US-Hauptstadt wäre. Überhaupt nicht. Stattdessen wird auf jede Bewegung des Präsidenten geachtet, jeder Termin Joe Bidens genau analysiert: Hält Biden, 81, durch – oder zeigen sich, wie beim TV-Duell vor bald zwei Wochen, Alter und Gebrechlichkeit?

Icon Vergrößern Zwei Freunde: US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Foto: Evan Vucci, AP/dpa Icon Schließen Schließen Zwei Freunde: US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Foto: Evan Vucci, AP/dpa

Bidens Auftritt beim disneyhaft-kitschig inszenierten Festakt zum Nato-Jubiläum am Dienstagabend gerät so zu einem ersten Testfall. Der Präsident trägt seine Rede mithilfe eines Teleprompters fehlerfrei vor, doch als er Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg anschließend die Freiheitsmedaille verleiht, stockt vielen der Atem. Unweigerlich ertappt man sich selbst dabei, wie man mit einer gewissen Anspannung verfolgt, ob es Biden nach langem Rumnesteln doch noch gelingt, das Ordensband in Stoltenbergs Nacken zu schließen. Und dann ist da noch George Clooney, Hollywood-Weltstar und Großspendensammler der Demokraten, der nun öffentlich von Biden abrückt.

Dazu kommt, dass New York Times, Wall Street Journal und andere Medien frühere Reisen und Auftritte Joe Bidens akribisch durchforsten, um eine beißende Frage zu beantworten: Hat das Weiße Haus Ausfälle Bidens gezielt vertuscht? Beim G-7-Gipfel im Juni 2022 im oberbayerischen Elmau etwa soll Biden wegen Müdigkeit ein Treffen mit Scholz kurzfristig abgesagt haben, das die deutschen Gastgeber – mit Blick auf Bidens Alter – ohnehin schon auf eine Uhrzeit terminiert haben sollen, die eher zu einem Kindergeburtstag gepasst hätte.

Biden hat den Gipfel sehr präzise und sehr gut vorbereitet. Olaf Scholz, Bundeskanzler

Die Frage, ob sich das alles tatsächlich so zugetragen hat, verfolgt Olaf Scholz bereits, da hat der Regierungsflieger nach Washington kaum abgehoben. Der Kanzler ist gelöster Stimmung, als er am Dienstagvormittag gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock in den Airbus 350 der Luftwaffe steigt. Die EM sorgt für gute Laune im Land, bei den Wahlen in Frankreich hätte es schlimmer kommen können und auch beim Ampel-Haushalt gelang fürs Erste eine Einigung. Mit jeder Flugminute entschwinden die Sorgen, entschwinden die zähen Stunden mit Lindner und Habeck. Bereits vor Abflug wird Scholz gefragt, ob das anhaltende Drama um Joe Biden den Nato-Gipfel beeinträchtigen könnte. „Nein“, sagt der Kanzler, „diese Sorge habe ich nicht.“ Biden habe den Gipfel „sehr präzise und sehr gut vorbereitet“.

Der revanchiert sich in Washington, nicht nur für die netten Worte natürlich, vielleicht ist es sein letzter Freundschaftsdienst. Die Türen zur ersten Arbeitssitzung beim Nato-Jubiläumsgipfel haben sich am Mittwochnachmittag kaum geschlossen, da verbreitet das Weiße Haus eine gemeinsame Erklärung von Amerikanern und Deutschen. Erstmals, seit 1991 die letzten Mittelstreckenwaffen in Europa verschrottet wurden, wollen die USA wieder weitreichende Marschflugkörper in Deutschland stationieren, so die knappe Botschaft. Konventionell bestückte Langstreckenwaffen also, die Ziele treffen können, die auf russischem Territorium liegen.

Nato-Gipfel: Biden ist der letzte Freund der Deutschen im Weißen Haus

Der Deal wurde seit Monaten klandestin vorbereitet, nicht nur Kanzleramt und Verteidigungsministerium waren einbezogen, so heißt es, auch Oppositionsführer Friedrich Merz wurde informiert. Es ist, wenn man so will, die amerikanische Ergänzung zu Olaf Scholz‘ Zeitenwende, das Eingeständnis, dass sich die Sicherheitslage in Europa durch Putins Angriffskrieg in der Ukraine dramatisch verschlechtert hat. Und dass es, da ist es wieder, das neue Kanzlerwort, mehr „Abschreckung“ braucht.

Biden ist so etwas wie der letzte Freund der Deutschen im Weißen Haus, ein Gleichgesinnter, der den Europäern viel von der Aufmerksamkeit schenkt, die sich andernorts in Washington längst auf Asien richtet, vor allem auf das Land, das vielen als kommender Hauptgegner gilt – China. Verständlich, dass sich Scholz immer wieder rückversichert, nun auch mit Langstreckenwaffen, damit die „Mittelmacht Deutschland“, wie Scholz-Vorbild Helmut Schmidt die Bundesrepublik nannte, am Ende nicht alleine den Zorn Putins auf sich zieht.

Das Problem ist nur, dass sich genau das nun gegen Deutschland wenden könnte, sollte Donald Trump zurückkehren. Bidens Herausforderer spielt beim Nato-Gipfel offiziell keine Rolle, dabei könnte es für lange Zeit das letzte derartige Treffen ohne Trump gewesen sein. Der nutzt einen Wahlkampfauftritt auf einem seiner Golfplätze in Florida, um seine beißende Kritik an dem Bündnis termingerecht zum Gipfel zu wiederholen. Nötig wäre das nicht, denn den Nato-Mitgliedern, die sich im weitläufigen, tiefgekühlten Konferenzzentrum treffen, schwingen frühere Trump-Tiraden über das „obsolete“ Bündnis noch im Ohr. Die Rückkehr eines Präsidenten, für den es – solange der Preis stimmt – keinen Unterschied macht, ob er mit dem Diktator Nordkoreas Geschäfte tätigt oder mit dem französischen Präsidenten, die wünscht sich hier niemand. Ein missglückter Post Trumps auf Social Media, und die Beistandsgarantie des Artikel 5 des Nato-Vertrags bekäme schwer zu kittende Risse.

Eine Schwierigkeit für Scholz und mögliche Nachfolger im Kanzleramt ist, dass Trump bereits in seiner ersten Amtszeit ausgerechnet Deutschland als Hauptfeind ausgemacht hatte – und wenig spricht dafür, dass er seine Meinung zwischenzeitlich geändert hätte. Der Handelsüberschuss, die vielen BMWs auf den Straßen Manhattans, die Kuschelei mit China und früher Russland, nur um dann, wenn es um die Sicherheit geht, unter dem Atomschirm der USA Schutz zu suchen: Das ist das Bild Deutschlands in Trumps Welt. Konservative Republikaner forderten zuletzt erneut, was Trump in seiner ersten Präsidentschaft immer wieder angedroht hatte – die amerikanischen Truppen in Deutschland abzuziehen und in Polen zu stationieren.

Kritik am sicherheitspolitischen Handeln der Bundesregierung

Doch unabhängig davon, ob es Trump dieses Mal gelingt, jahrzehntelang gewachsene Strukturen handstreichartig zu ändern, ist Scholz‘ Problem, dass es an Kontakten in das Trump-Umfeld mangelt. Klar, dass der Kanzler nicht mal eben bei Trumps Golfclub in Palm Beach vorbeischauen kann, um ein bisschen gut Wetter zu machen. Doch auch sonst sind belastbare Drähte zu einer neuen US-Regierung, die mit jedem Stolperer Bidens wahrscheinlicher wird, Mangelware. „Sicherheitspolitisch handelt die Bundesregierung nicht nur mit Blick auf ein Szenario Trump völlig verantwortungslos“, sagt der für Außenpolitik zuständige Vizechef der Unions-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul. „Jenseits des Feierns wird dringend nach Führung gesucht. Diese Führung müsste genau jetzt im Vorfeld der US-Wahlen aus der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Nato kommen. Sie kommt aber nicht.“

Immerhin, das Auswärtige Amt ermuntert Regierungsmitglieder neuerdings, bei Besuchen der USA Abstecher in die Bundesstaaten nicht zu vergessen, also in das vermeintlich echte Amerika zu reisen, dorthin also, wo Trumps Wähler leben. Außenministerin Baerbock ging zuletzt mit gutem Beispiel voran und jettete im September vergangenen Jahres nach Texas. Doch ein Treffen mit dem dortigen Gouverneur allein, einem bekennenden Gegner von Migration und Abtreibung, schafft noch keine Nähe zum Team Trump.

Scholz versucht es nun also im US-Kapitol. Dort trifft er wichtigen Senatoren, darunter Mitch McConnell, seit Ewigkeiten ein führender Mann der Republikaner, Trumps Partei. Scholz‘ Botschaft hinter verschlossenen Türen ist genauso deutlich wie beim Fernsehauftritt davor. Unter seiner Kanzlerschaft, so der SPD-Politiker, sei Deutschland nicht mehr der säumige Nato-Sünder, den Trump so oft ins Visier genommen hatte. Es ist, wenn man so mag, Scholz‘ Vorwärtsverteidigung für den Fall einer erneuten Präsidentschaft Donald Trumps. Eine Anzahlung darauf, dass es am Ende vielleicht doch nicht so schlimm kommt.

Oder, anders gesagt: eine ziemlich gewagte Wette auf die Zukunft.