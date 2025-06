Nato-Gipfel in Den Haag: Trump setzt das Bündnis unter Druck

Es ist diese eine Frage, die in Nato-Kreisen gerade unaufhörlich gestellt wird und für Nervosität sorgt: Reist Donald Trump am kommenden Mittwoch zum Nato-Gipfel ins niederländische Den Haag? Im Brüsseler Hauptquartier heißt es hoffnungsvoll, man habe „keine Hinweise“ auf eine Absage des US-Präsidenten. Im Gegenteil. Trump freue sich angeblich sowohl auf einen „erfolgreichen“ Gipfel als auch auf das Golfspielen, das die Niederländer für den US-Präsidenten organisiert haben. Soll der Ausflug zum Abschlag als Lockmittel dienen? Offenbar wird König Willem-Alexander mit dem Gast den Schläger schwingen, und es würde nicht wundern, sollte der König angehalten sein zu verlieren, um Trump bei Laune zu halten. Denn bei diesem Gipfel ist alles auf den US-Präsidenten ausgerichtet.

Tatsächlich geht es um nichts weniger als die Existenz des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses. Und die Allianz will weder eine Eskalation riskieren noch, dass sich Trump langweilt und deshalb frühzeitig abreist, wie gerade beim G7-Treffen geschehen. Stattdessen soll „ein Bild der Einigkeit und Geschlossenheit“ in die Welt ausgesendet werden, so das Ziel, obwohl oder besser weil die Nato unter immensem Druck steht – von außen, aber auch von innen. Seit Trump zum zweiten Mal ins Weiße Haus gezogen ist, schürt er regelmäßig Zweifel, ob die Vereinigten Staaten noch für die Verbündeten einstehen würden. Also setzt die Nato auf eine Strategie der Trump-Bespaßung und -Beschwichtigung.

Nato-Gipfel kostet eine Million Euro pro Minute

Weil der Republikaner es „kurz und bündig“ bevorzugt, wurde die offizielle Arbeitssitzung auf zweieinhalb Stunden eingekürzt. Statt drei Tage lang zu beraten, wie ursprünglich geplant, sollen die 32 Staats- und Regierungschefs am Mittwoch lediglich von 10.30 Uhr bis 13 Uhr zusammenkommen. Bei geschätzten Kosten von 183,4 Millionen Euro für die Veranstaltung mache das gut eine Million Euro pro Minute, rechneten niederländische Medien vor.

Gleichwohl wurde nicht nur die Zeit, sondern auch die Agenda zurechtgestutzt - auf ein einziges Thema: die drastische Erhöhung der Verteidigungsausgaben aller Mitglieder von derzeit zwei auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung. Diese Forderung hatte im Januar Trump formuliert und sie war zunächst auf den Widerstand der Europäer gestoßen – bis die Erkenntnis durchsickerte, dass dies offenbar der Preis ist, um Washington bei Stange zu halten. Generalsekretär Mark Rutte hatte versucht, mit einem Kompromissvorschlag zu beruhigen: Ab 2032 sollen die Verbündeten mindestens 3,5 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung für Verteidigungsausgaben aufwenden und 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Infrastruktur. Macht zusammen auch fünf Prozent, aber für den zweiten Topf dürfen auch sicherheitsnahe Bereiche angerechnet werden, wie etwa die Terrorismusbekämpfung oder Cyberabwehr.

Spanien sperrt sich gegen Erhöhung der Vereidigungsausgaben

Die Kriterien seien so „zweideutig“ geschrieben, dass sich jeder Mitgliedstaat wiederfinde, meinte ein Diplomat. Trotzdem, vor allem finanziell klamme Staaten wie Belgien oder Italien sind skeptisch. Die Diskussionen laufen noch. „Wir nähern uns der Landezone“, hieß es hinter den Kulissen in typischer Nato-Sprache, doch am Ziel sei man wenige Tage vor dem Gipfel noch nicht. Das liegt vorneweg an Spanien, das sich offen gegen die Verpflichtung zum Fünf-Prozent-Ziel sperrt. Ministerpräsident Pedro Sánchez nannte die Marke in einem Brief an Rutte „nicht nur unvernünftig, sondern sogar kontraproduktiv“ und verwies darauf, dass die Erfüllung Steuererhöhungen und Kürzungen bei öffentlichen Diensten erfordern würde. Deshalb werde man sich auch „nicht auf ein bestimmtes Ausgabenziel (...) festlegen“ können. Mit Militärausgaben von rund 1,3 Prozent des BIP gehört Spanien zu den größten Nachzüglern in der Allianz.

Das Problem: Bleibt Madrid bei seiner Position, scheitert nicht nur der Gipfel. Weil für die Amerikaner ausschließlich dieser Gipfelbeschluss zählt, würde das ganze Bündnis in die Krise stürzen. Das will sich aktuell niemand vorstellen. Die Verhandlungen liefen „sehr konstruktiv“, beschwichtigte ein Nato-Diplomat. Man denke derzeit darüber nach, „wie wir den Spaniern eine Brücke bauen können“, sagte er. Nur müssten sie dann auch über diese Brücke gehen. Offenbar fehlt der Wille noch.

Dabei sieht das Drehbuch dieses Nato-Gipfels als Happy End vor, dass sich der selbst ernannte „Deal-Macher“ Donald Trump am Mittwochnachmittag der Presse stellen und verkünden kann, dass dieser Gipfel mit einem „historischen Erfolg“ in die Geschichte eingehen werde – dank ihm. „Und wir werden das zulassen“, sagte ein Beamter aus einem europäischen Land. Es wäre das beste Szenario, das sich die Nato gerade vorstellen kann. Es ist das Einzige, an das die Partner derzeit denken wollen.