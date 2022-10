Treffen der Nato-Verteidigungsminister 2022: Termin, Themen und Beschlüsse

Die Nato-Verteidigungsminister kommen in Brüssel zu einem zweitätigen Treffen zusammen. Alle Informationen zu Themen, dem Ablauf und möglichen Ergebnissen.

Am heutigen Mittwoch kommen die Verteidigungsminister der Nato-Mitglieder im belgischen Brüssel zusammen. Im Vorfeld betonte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bereits, dass das westliche Verteidigungsbündnis zwar keine Konfliktpartei im Krieg in der Ukraine sei, jedoch eine Schlüsselrolle in der Verteidigung und der Befreiung der Ukraine spiele. In schwierigen Zeiten stehen für die Verteidigungsminister einige brisante Themen auf der Agenda. Ein Überblick.

Nato Verteidigungsminister-Treffen 2022: Termin und Zeitplan

Die Verteidigungsminister werden am Mittwoch in Brüssel zusammenkommen. Auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ist vor Ort. Das Treffen wird auch noch am Donnerstag fortgeführt. Am Mittwoch wird unter anderem die Verteidigungskontaktgruppe tagen, welche von der USA geleitet wird. Am Donnerstag wird dann Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg eine Sitzung der Nuklearen Planungsgruppe leiten.

Termin: Mittwoch (12. Oktober 2022) und Donnerstag (13. Oktober 2022) in Brüssel ( Belgien )

Nato: Themen beim Treffen der Verteidigungsminister

Die wichtigsten Themen beim Nato-Treffen der Verteidigungsminister drehen sich rund um den Krieg in der Ukraine. Zum einen will die Nato die Unterstützung der Ukraine aufrechterhalten und sogar weiter verstärken. Gestärkt werden soll als Reaktion auf die jüngste Eskalation von Russland auch die eigene Verteidigung. In Brüssel sollen Ideen zusammengetragen, Maßnahmen diskutiert und auch Entscheidungen getroffen werden.

Am Mittwoch wird der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov die Nato-Verteidigungsminister über die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine informieren und dringende Bedürfnisse der Ukrainer für den Winter vortragen. Stoltenberg erklärte bereits vor dem Treffen, dass er "die jüngsten Ankündigungen der Bündnispartner, modernere Luftabwehrsysteme und andere Fähigkeiten bereitzustellen, und ich sehe weiteren Lieferungen erwartungsvoll entgegen" sehe.

Die Nato-Verteidigungsminister wollen sich bei der Zusammenkunft in Brüssel auf Maßnahmen der Abschreckung und Stärkung der Nato einigen. Dazu gehören die Aufstockung von Munitions- und Ausrüstungsvorräten und die Ankurbelung der industriellen Produktion im Rahmen des NATO-Verteidigungsplanungsprozesses. Auch der Schutz kritischer Infrastruktur ist ein wichtiges Thema. Die Verteidigungsminister wollen außerdem über Nato-Missionen vom Kosovo bis zum Irak sprechen.

Verteidigungsminister-Treffen 2022: Nuklearrhetorik und Nato-Übung "Steadfest Noon" im Fokus

Am Donnerstag geht es dann auch um die russische Nuklearrhetorik und die Rolle der Nato bei nuklearen Fähigkeiten und der Abschreckung von Aggressionen. In der kommenden Woche wird die Nato dann die Abschreckungsübung "Steadfest Noon" abhalten, welche schon seit längerer Zeit geplant ist.

"Dies ist eine Routineübung, die jedes Jahr stattfindet, um unsere Abschreckung sicher und effektiv zu halten", erklärte Stoltenberg, der die westlichen Parteien zum Zusammenhalt aufrief: "Wir haben einen schwierigen Winter vor uns. Umso wichtiger ist es, dass Nordamerika und Europa weiterhin geschlossen hinter der Ukraine und der Verteidigung unserer Bevölkerung stehen".