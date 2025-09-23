Nato warnt Russland: Jeder Zentimeter Bündnisgebiet wird verteidigt – mit allen Mitteln

Mark Rutte verriet nicht, was auf seinem Sprechzettel stand. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass da Sätze unterstrichen waren, die der Nato-Generalsekretär am Dienstagmittag im Hauptquartier in fast jede Antwort einzubauen versuchte: „Wir werden weiterhin jeden Zentimeter unseres Bündnisgebiets verteidigen.” Und: Zur Not mit allen Mitteln.

Die Warnung galt vor allem Russland nach den jüngsten Luftraumverletzungen in den Nato-Mitgliedstaaten Polen, Estland, Rumänien oder Norwegen. Zweitens drohte der Niederländer gebetsmühlenhaft, dass die Allianz „bereit und willens“ sei, „entschlossen und schnell“ zu handeln. Das habe man bei den Vorfällen sowohl in Polen als auch in Estland gezeigt, sagte Rutte und wies damit Kritik zurück, die Organisation sei schlecht gerüstet, auf die zunehmenden Provokationen aus Moskau zu reagieren.

Die kam insbesondere auf, als die Nato russische Billigdrohnen mit teuren Raketen abfangen musste und selbst dann nur drei bis vier von 19 erwischte. Wie glaubwürdig ist also die Abschreckung und Verteidigung des Bündnisses? Vor zwei Wochen drangen russische Drohnen in den Luftraum über Polen und Rumänien ein, dann tauchten russische Kampfflugzeuge über Estland auf, nun legten Drohnen die Flughäfen in Kopenhagen und Oslo für mehrere Stunden lahm. Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen sprach von einem Angriff.

Nato-Generalsekretär Rutte: Flugzeuge notfalls abschießen

Polens Premierminister Donald Tusk hatte am Montag angekündigt, sein Land werde künftig „fliegende Objekte ohne Diskussion abschießen, wenn sie unseren Luftraum verletzen“. Was bedeutet das für die Nato? Falls es eine „unmittelbare Bedrohung“ gebe, „werden wir nicht zögern, alles Notwendige zu tun, um unsere Städte, unsere Bevölkerung, unsere Infrastruktur zu schützen“, sagte Rutte.

Ergo: Man sei „selbstverständlich“ bereit, notfalls Flugzeuge abzuschießen. Zuvor werde man allerdings stets jeden Fall einzeln prüfen, die Lage beurteilen und eine Bedrohungsanalyse vornehmen.

Vor Ruttes Auftritt hatte der Nordatlantikrat in Brüssel getagt, das höchste politische Gremium der Allianz, nachdem Estland Beratungen nach Artikel 4 beantragt hatte. Das kann ein Mitgliedsland tun, wenn es eine Bedrohung für seine „territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit oder Sicherheit“ sieht. Am vergangenen Freitag verletzten drei Kampfjets zwölf Minuten lang den estnischen Luftraum – eine erneute Provokation des Westens durch Putin.

Artikel 5 steht „felsenfest“: Glaubt Putin den Worten Trumps?

Das Bekenntnis zu Artikel 5 sei „felsenfest“, hieß es von der Nato. Es ist jener Musketier-Grundsatz der Alliierten, nach dem „ein Angriff auf einen ein Angriff auf alle ist“. Zu den Unterzeichnern des Statements gehörte auch Washington. Trotzdem blieb die Frage: Wie stehen die Vereinigten Staaten als militärische und politische Führungsmacht aktuell zur Beistandsgarantie, die US-Präsident Donald Trump in der Vergangenheit auch schon mal in Zweifel gezogen hatte?

Während der neue US-Botschafter bei der Uno, Mike Waltz, am Montag versicherte, „jeden Zentimeter Nato-Territorium“ zu verteidigen, reagierte Trump in den letzten Wochen zunächst alles andere als klar. So entsandte er weder zusätzliche Truppen an die Nato-Ostflanke zur Abschreckung noch verhängte er schärfere Sanktionen gegenüber Russland oder verurteilte die Vorfälle mit aller Härte.

Am Sonntag dann sorgte er jedoch für Erleichterung im Kreis der Partner, als er versprach, die baltischen Staaten und Polen im Falle einer weiteren Eskalation durch Russland zu verteidigen. Ob auch Putin die Worte des US-Präsidenten glaubt, dürfte sich erst noch zeigen.