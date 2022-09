Weitere 26 Millionen Euro: Deutschland verdreifacht Fluthilfe für Pakistan

Exklusiv Verheerende Überschwemmungen machen Ernte zunichte. Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze warnt vor einer "Katastrophe nach der Katastrophe."

Seit Wochen ist Pakistan von einer verheerenden Flut betroffen, ein Drittel des Landes steht inzwischen unter Wasser. Mehrere hundert Menschen starben, darunter viele Kinder. Nachdem Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze im September erste Mittel in Höhe von 13 Millionen Euro zugesagt hatte, erhöht ihr Ministerium die Hilfen nun um weitere 26 Millionen Euro. „Die Situation in Pakistan entwickelt sich zur Katastrophe nach der Katastrophe“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion und beklagte, die Überschwemmungen hätten die „Entwicklungserfolge der letzten Jahre in kürzester Zeit zunichte gemacht“.

Geld soll vor allem in Brücken, Straßen und Trinkwasserversorgung investiert werden

Das Geld dient nach Angaben der Ministerin vor allem dazu, Brücken, Straßen, die Wasserversorgung und andere Infrastruktur nachhaltig wieder aufzubauen. Die Wiederaufbau-Projekte sollen zugleich Arbeit für die Menschen schaffen, die von der Flut vertrieben wurden. „Das Land steht vor schwerwiegenden und langfristigen Herausforderungen, denn Pakistan steckte bereits vor der Flut in einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise“, erklärte die Ministerin.

Svenja Schulze: "Die Klimakrise ist zutiefst ungerecht"

Deutschland stehe eng an der Seite Pakistans, „damit ein nachhaltiger Wiederaufbau gelingen kann und die Menschen besser gegen zukünftige Klimaschäden und Extremwetterereignisse abgesichert sind.“ Entwicklungsländer wie Pakistan hätten bislang wenig zum Klimawandel beigetragen, stünden aber heute an vorderster Front im Kampf gegen die Folgen. „Die Klimakrise“, resümierte Schulze, „ist zutiefst ungerecht.“

In Pakistan sind nach heftigen Regenfällen tausende Hektar landwirtschaftlicher Flächen überschwemmt, große Teile der diesjährigen Ernte sind damit unbrauchbar geworden und Nutztiere zu Hunderttausenden gestorben. Pakistan ist nach Einschätzung von Experten ein Beispiel dafür, wie Extremwetterereignisse durch die Klimakrise zunehmen und die Notlage vieler Menschen weltweit verstärken.

