Verteidigungsministerium will offenbar 825 Millionen Euro für Ausgehuniformen ausgeben

Das Bundesverteidigungsministerium will laut einem Bericht der Bild am Sonntag 825 Millionen Euro für neue Ausgehuniformen ausgeben. Die Zeitung berichtet über einen entsprechenden Antrag, der am Donnerstag beim Haushaltsausschuss des Bundestages eingegangen sei. Als „Dienstanzug“ wird eine Ausgehuniform bezeichnet, die sich von der gewöhnlichen Tagesuniform, dem „Feldanzug“ unterscheidet.

Der Dienstanzug wird zu festlichen Anlässen getragen. In einigen Dienststellen, zum Beispiel im Verteidigungsministerium, ist der Dienstanzug die Standarduniform. Zu den Ausgehuniformen zählt zudem der „Gesellschaftsanzug“. Das kann ein spezieller Smoking oder eine Bluse sein. Von den 825 Millionen Euro, die das Verteidigungsministerium ausgeben möchte, seien 306 Millionen bereits vertraglich gebunden, aber bisher nicht ausgegeben. Die übrigen 519 Millionen Euro sollen für die neuen Uniformen ausgegeben werden. Das soll in der nächsten Sitzung des Haushaltsausschusses beschlossen werden.

CDU zu Pistorius Uniformen: „Absurde Prioritätensetzung, viel Geld für Uniformen auszugeben“

Aus der CDU hagelt es für dieses Vorhaben Kritik. Der CDU-Haushaltsexperte Ingo Gädechens bezeichnete den Plan gegenüber der Bild am Sonntag als „absurde Prioritätensetzung, viel Geld für Uniformen ausgeben zu wollen, die die Bundeswehr kein Stück kriegstüchtiger machen. Mehr als 800 Millionen Euro ist eine unfassbar große Summe, die viele Fragen aufwirft“.