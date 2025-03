Neue Genehmigung: Das muss man jetzt vor Reisen nach London beachten

Die britischen Behörden starten an diesem Mittwoch das Portal, über das künftig eine Genehmigung für die Einreise ins Vereinigte Königreich beantragt werden kann. Ab dem 2.. April wird diese dann für die meisten Bürgerinnen und Bürger Deutschlands und anderer EU-Länder nötig sein, um sich etwa in London aufhalten zu können. Die Maßnahme ist eine Spätfolge des Brexits, bei dem Großbritannien die EU verlassen hatte.

Wie die Behörden auf ihrer offiziellen Website mitteilen, wird die „Electronic Travel Authorization“ gleichbedeutend sein mit der Erlaubnis, in Großbritannen zu reisen. Wer ein Visa oder eine Arbeitserlaubnis hat, benötige die ETA zur Einreise nicht, auch zum Aufenthalt im Transitbereich bei der Durchreise ist sie nicht nötig. Mit der Erlaubnis kann man sich maximal sechs Monate lang im Land aufhalten, die Grenzkontrolle entfällt aufgrund der ETA nicht.

Einreisegenehmigung ETA für Großbritannien: Das brauchen Reisende

Wer einen Antrag auf die Erlaubnis stellt, muss bei offiziellen Stellen dafür zehn Pfund Gebühr zahlen – also umgerechnet rund zwölf Euro. Beantragen lässt sich die ETA online, dabei kann man dies auch stellvertretend für andere Personen tun. Das dürfte in einigen Fällen auch nötig sein: Alle Einreisenden benötigen eine Erlaubnis, auch Kleinkinder. Schon für den Antrag benötigt man einen Reisepass. Die Behörden kündigen an, dass man spätestens drei Tage nach dem Antrag einen Bescheid erhält, in den meisten Fällen werde die Rückmeldung“ viel schneller“ erfolgen, in Einzelfällen länger dauern.

Nötig wird die ETA für alle Einreisenden, egal ob sie den Weg nach Großbritannien mit Zug, Schiff oder Flugzeug antreten. Die erstellte Genehmigung soll dann für zwei Jahre gültig sein. Bislang und dementsprechend in den ersten Jahren nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU war eine Einreise für Urlauber ohne besondere Genehmigungen möglich. Das ZDF bezeichnet das ETA als „digitale Sicherheitsüberprüfung“, bei der etwa mögliche Vorstrafen abgefragt werden. „Die britische Regierung verspricht sich davon, dass bessere Sicherheitskontrollen stattfinden, um einen Missbrauch unseres Einwanderungssystems zu verhindern“, heißt es in dem Bericht.