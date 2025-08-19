BSW streicht Wagenknecht – aus dem Namen

Ihr Name war das Programm. Als Sahra Wagenknecht der Linken den Rücken kehrte, mag es manchen irritiert haben, dass sie ihre neue Partei ganz unbescheiden nach sich selbst benannte. Doch zumindest am Anfang ging die Strategie auf. Das Bündnis Sahra Wagenknecht war omnipräsent, die Namensgeberin hätte die Talkshow-Studios der Republik guten Gewissens als Zweitwohnsitz angeben können – und das BSW schaffte es aus dem Stand nicht nur ins Europaparlament und mehrere Landtage, sondern in Brandenburg und Thüringen sogar in die Regierung.

Doch die Zeit, in der allein der Name genügte, sind vorbei. Bei der wichtigsten Wahl scheiterte das Bündnis, verpasste den Einzug in den Bundestag um ein paar Tausend Stimmen. Damit war der Nimbus der Frontfrau dahin, die nun auch aus dem Parteinamen verschwinden soll.

Sahra Wagenknecht selbst hat schon einen Namensvorschlag gemacht

Sahra Wagenknecht selbst hatte diesen Schritt bereits angekündigt. Ihr eigener Bekanntheitsgrad sei nur als Starthilfe gedacht gewesen, so die Begründung der 56-Jährigen. Tatsächlich sind die meisten Anhänger des BSW nach wie vor in erster Linie Anhänger der Gründerin. Deren Einfluss geht so weit, dass Wagenknecht selbst beziehungsweise ihre Vertrauten bei Mitgliedsanträgen den Daumen hoben oder senkten. Wer hereinkam, bestimmte sie. Aber die Unantastbarkeit, die naheliegt, wenn sich eine neue politische Bewegung nach einer Person benennt und definiert, scheint zu verfliegen.

In den Landesverbänden, gerade dort, wo man mitregiert, geben vermehrt Pragmatiker und Pragmatikerinnen wie Katja Wolf den Ton an, während Wagenknecht selbst für den ideologischen Kern steht. Und der lässt sich mit Blick auf die vergangenen Monate auf zwei wesentliche Punkte zusammenfassen: demonstrative Nähe zu Putins Russland und eine wachsende Bereitschaft, auch mit der AfD gemeinsame Sache zu machen.

Auf dem Parteitag gibt es ein neues Etikett für das BSW

Auf dem nächsten Parteitag soll das Bündnis Sahra Wagenknecht umetikettiert werden, zugleich aber sein bekanntes Kürzel behalten. „Wir laden euch herzlich ein, die drei Buchstaben B - S - W mit einem neuen Parteinamen zu füllen“, schreibt die Spitze an ihre Mitglieder, die noch bis Ende August Vorschläge schicken können. In sozialen Netzwerken geistern schon spöttische Ideen umher, von „Block Stalinistischer Würstchen“ bis zu „Bündnis für Solidarität mit Wladmir“. Doch es gibt auch mindestens einen ernst zu nehmenden Beitrag – von Wagenknecht selbst, die das BSW in „Bündnis für Sicherheit und Wohlstand“ umtaufen möchte.

Es ist im Übrigen nicht das erste Mal, dass sich eine Partei in der Bundesrepublik einen neuen Namen gibt. So wurde aus Wagenknechts einstiger Heimat, der DDR-Staatspartei SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) mit der Wiedervereinigung die PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus) und später durch die Fusion mit der von Wagenknechts heutigem Mann Oskar Lafontaine gegründeten WASG (Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit) schließlich die Linke.

Die CDU änderte die Farbe, die FDP strich ihre Pünktchen

Ansonsten bewegten sich Änderungen eher im kosmetischen Bereich. Die Liberalen etwa verkauften es als Modernisierung, als sie sich Anfang des Jahrtausends von drei Pünktchen trennten. Aus F.D.P. wurde FDP. Die CDU probierte sich immer wieder mal an neuen Farben. Aus Schwarz wurde zwischenzeitlich Orange und später eine Art Türkis, das Generalsekretär Carsten Linnemann 2023 sichtlich stolz als „Cadenabbia-Blau“ präsentierte – benannt nach dem Urlaubsort des Altvorderen Konrad Adenauer. In der CSU experimentierte man zumindest mit dem Logo, das seit den 70ern ein bayerischer Löwe in verschiedenen Farben, Formen und Größen ziert.