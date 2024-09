Kretschmann schätzt Franziska Brantner

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Kandidatur von Franziska Brantner für den Grünen-Parteivorsitz begrüßt. «Ich kenne und schätze Franziska Brantner als Politikerin, die einen klaren Blick hat für das, was politisch notwendig und geboten ist: Die Tugend liegt in der richtigen Mitte. Ich freu mich sehr, dass sie in dieser schwierigen Phase für unsere Partei in die Verantwortung geht», sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Kretschmann zeigte sich überzeugt, dass die personelle Neuaufstellung der Partei guttun werde.

Zuvor hatten die Bundestagsabgeordneten Brantner und Felix Banaszak bekanntgegeben, für den Parteivorsitz kandidieren zu wollen. Brantner vertritt im Parlament den Wahlkreis Heidelberg und ist parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck.

Am Mittwoch hatte der komplette Bundesvorstand der Grünen mit den Co-Vorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang an der Spitze seinen Rücktritt angekündigt. Die Parteispitze zog damit die Konsequenz aus den Misserfolgen der Grünen bei den jüngsten Wahlen. Auf dem für Mitte November geplanten Bundesparteitag in Wiesbaden soll der neue Vorstand gewählt werden.