Union will beim Deutschlandticket nun doch zustimmen

Ich habe Scholz ihn gestern im Fernsehen bei Miosga gesehen und gehört was er sagte.. ich habe mich für diesen Kanzler Scholz fremdgeschämt. Und er will sich nochmals zum Kanzlerkandidaten aufstellen lassen.. was ist mit ihm eigentlich passiert, was stimmt mit ihm nicht mehr.. ? Wir haben in unserem Land Führungspersonal, die wirklich fern jeder Realität leben.. und das ist ein ganz große Gefahr für unser Land.. Es wird in der Politik nicht mehr im Sinne fürs Volk gehandelt, sondern nur noch um den eigenen Machterhalt.. Scholz denkt er hat alles richtig gemacht.. und nur die Bösen anderen sind Schuld.. Wenn man ihn ansieht kommt einen der Spruch in Kopf.. es brennt noch Licht aber es ist keiner mehr daheim.. ! Oder Lauterbach verteilt großzügig sein Haschisch in der Partei.. alles ist möglich..!