Das Update zum Ukraine-Krieg vom 5. April

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Gräueltaten von Butscha sind weiter das bestimmende Thema rund um den Krieg in der Ukraine. Der Kreml weist jedoch jede Schuld von sich: Die Bilder und Videoaufnahmen von toten Zivilisten seien Fälschungen, russische Soldaten hätten die Stadt geordnet verlassen, es habe keine Angriffe auf die Bevölkerung gegeben. Tatsächlich ist in Propaganda-Kanälen die Behauptung zu lesen, dass Schauspieler Tote gemimt hätten.

Doch es gibt neue glasklare Indizien, die zeigen, dass das nicht stimmt: Satellitenbilder beweisen, dass die Leichen bereits seit Mitte März auf den Straßen von Butscha lagen. Also zu einer Zeit, in der die Stadt unter russischer Kontrolle war. Auch von der russischen Seite vorgebrachte vermeintliche Belege für ihre Fake-Theorie lassen sich leicht entkräften, wie Margit Hufnagel in ihrem Artikel beschreibt.

Der Tag: Die russischen Angriffe haben sich zuletzt verlagert, weg von der Hauptstadt, hin in den Osten des Landes. Das ukrainische Verteidigungsministerium rechnet aktuell mit weiteren russischen Angriffen auf die belagerte Millionenstadt Charkiw. Demnach würden sich russische Truppen auf eine Eroberung der Stadt vorbereiten. Der Krieg hinterlässt Stadtviertel in Trümmern. Dass er auch bei den beteiligten Politikern Spuren hinterlässt, zeigen Bilder des ukrainischen Präsidenten. Ein Vergleich eines Fotos, das vor Kriegsbeginn aufgenommen wurde, mit aktuellen Bildern von Wolodymyr Selenskyj wird gerade auf Twitter und in anderen sozialen Medien diskutiert. Sein Gesicht ist von Schmerz und Trauer gezeichnet. Die EU konkretisiert derweil ihre Pläne für weitere Sanktionen als Reaktion auf die Kriegsverbrechen von Butscha. Die Kommission will unter anderem einen Importstopp für Kohle aus Russland verhängen. Über die Sanktionen müssen aber letztendlich die EU-Mitgliedsstaaten entscheiden.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Kriegs können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: In Deutschland werden die möglichen Sanktionen kontrovers diskutiert, vor allem ein Importstopp nicht nur von Kohle, sondern auch von Öl und Gas. "Wenn ein Embargo diesen Krieg stoppen würde, dann würden wir das unverzüglich tun", sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Michael Stifter schreibt in seinem Kommentar, es sei schon richtig, wenn die Regierung so eine Kosten-Nutzen-Frage stellt. Auch wenn das in der aktuellen Situation unfassbar zynisch klingt: Selbst mit den härtesten Sanktionen würde Putin den Krieg nicht einfach stoppen. Zum Alibi dürfe diese Frage aber nicht werden. Und bei Öl und Kohle wäre ein Embargo deutlich leichter zu stemmen als bei Gas. Deshalb darf die Regierung hier nicht auf Zeit spielen, schreibt Stifter in seinem Kommentar.

Wer sollte in so einer Situation die Richtung vorgeben und erklären, welcher Epochenwechsel da gerade geschieht und was er für Deutschland bedeutet? Nun, der Bundeskanzler, das wäre eine naheliegende Antwort. Doch aktuell ist es ein anderer, der öffentlich um ehrliche Antworten auf komplexe Fragen ringt: der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der, so schreibt es Christian Grimm, stellt Olaf Scholz gerade ziemlich in den Schatten.

Die Region: Das Thema Bevölkerungsschutz rückt deutschlandweit wieder stärker in den Vordergrund, so erklärt es der Augsburger Ordnungsreferent Frank Pintsch. Gründe dafür seien unter anderem der Krieg in der Ukraine samt den Folgen durch Flüchtlingszustrom sowie die absehbaren Folgen des Klimawandels. Die Stadt Augsburg will sich deshalb besser auf Katastrophen und Notfälle vorbereiten. Stefan Krog hat aufgeschrieben, welche Präventionsmaßnahmen die Stadt plant.

Das könnte Sie auch interessieren:

Sabine Maaßen ist im Audi-Vorstand für Personalthemen zuständig. Ihre Abteilung hilft Audi-Beschäftigten, sich für Menschen in der Ukraine zu engagieren. Der Konzern bekommt immer noch Zulieferteile aus der Ukraine.

Audi-Arbeitsdirektorin: "In der Ukraine leisten Frauen in Betrieben Unglaubliches"

Der russische Multimilliardär und FC-Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch gibt sich plötzlich als Friedensstifter zwischen Moskau und Kiew. Warum macht er das?

Was macht der russische Multimilliardär Abramowitsch bei Ukraine-Verhandlungen?

Die EU sieht sucht derzeit nach Gaslieferanten, um unabhängig von Russland zu werden. Warum Algerien zwar eine Alternative darstellt, aber nicht die Lösung sein kann.

Kann Algerien helfen, Europas Gasprobleme zu lösen?

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Kriegs sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichten-Überblicks finden Sie auf einer Sonderseite.