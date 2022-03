Das Update zum Ukraine-Krieg vom 23. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Soll sie – oder soll sie nicht? Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine klare Meinung zu einem möglichen Eingreifen der Nato in der Ukraine. Im Bundestag sagte er heute: "Die Nato wird nicht Kriegspartei." Es dürfe keine direkte Konfrontation zwischen der Nato und Russland geben. Mit der Aussage stellte Scholz klar, dass es keine Flugverbotszone über der Ukraine geben solle und Nato-Friedenstruppen nicht in dem osteuropäischen Land eingreifen sollen.

Der Tag: Scholz forderte in seiner Ansprache auch ein sofortiges Ende des Krieges. Wieder einmal. Er sagte: "Die Waffen müssen schweigen – und zwar sofort." Außerdem fügte er an: "Der Krieg zerstört die Ukraine. Aber mit dem Krieg zerstört Putin auch Russlands Zukunft." Damit spielte er auf die schlechten Aussichten für Russlands eingebrochene Wirtschaft an. Was dennoch klar ist: Russland kann weiterhin wirtschaftlichen Druck ausüben – und tat es heute: Für Gaslieferungen aus Russland müssen Kunden in Deutschland und anderen EU-Staaten künftig in Rubel bezahlen. Der russische Präsident Wladimir Putin wies die Regierung an, keine Zahlungen mehr in Dollar oder Euro zu akzeptieren. Was genau dahintersteckt, lesen Sie hier.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen.

Die Lage: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bezeichnete den russischen Angriff auf sein Land als Völkermord. Der ehemalige Profiboxer sagte in einer Live-Schalte mit dem Stadtrat der Kiewer Partnerstadt München: "Die vernichten die Zivilbevölkerung, die vernichten unser Land." Unser Reporter Michael Kienastl verfolgte die Schalte und berichtete über den emotionalen Auftritt. Während Klitschko gegenwärtig dabei hilft, seine Stadt zu schützen, blickt Entwicklungsministerin Svenja Schulze in die Zukunft. Schulze fordert mehr Geld für ihr Ressort im geplanten Nachtragshaushalt. "Wenn man sich die Folgen dieses schrecklichen Kriegs vor Augen führt, kann es gar nicht beim jetzigen Entwicklungsetat bleiben", sagte die SPD-Ministerin unserer Redaktion. Die Herausforderungen würden nicht kleiner, sondern größer. Ein Beispiel: Russland und die Ukraine sorgen zusammen für 30 Prozent aller Weizen- und 20 Prozent der Maisexporte. Das Welternährungsprogramm habe bislang die Hälfte seiner Weizen-Lieferungen aus der Ukraine bezogen. Mit dem Krieg drohe "eine neue Welle der Instabilität", so Schulze. Entwicklungspolitik müsse hier dringend gegensteuern.

Die Region: Viele Millionen Menschen sind bereits aus der Ukraine geflohen. Einige kommen auch in Augsburg an. Sie haben kaum Gepäck dabei – und Hunger und Durst. Das machte sich auch bei der Augsburger Tafel bemerkbar, bei der sich so lange Schlangen bildeten, dass nicht alle versorgt werden konnten. Nun gibt es einen Aufnahmestopp. Und es soll mehr Termine geben. Mehr zu den Einzelheiten lesen Sie hier.

