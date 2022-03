Das Update zum Ukraine-Krieg vom 25. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Unter den Menschen, die aus der Ukraine geflohen und in Bayern angekommen sind, sind auch Schülerinnen und Schüler. Ihre genaue Zahl ist unbekannt. Für die Schulen aber ist es eine Herausforderung, die ukrainischen Kinder und Jugendlichen in den Unterricht zu integrieren. Es fehlt qualifiziertes Personal. Das bayerische Kultusministerium plant eine Vermittlungsplattform, ähnlich wie der Philologenverband in Bayern eine betreibt. Der Verband sucht gezielt nach geflüchteten Lehrkräften, die bereit sind, sich in den Willkommensgruppen für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler zu engagieren. Die ukrainischen Kinder und Jugendlichen im Schulalter wollen unterrichtet werden und das muss die Politik unterstützen, kommentiert unsere Autorin Sarah Ritschel.

Der Tag: Die Ampel-Koalition strebt die Unabhängigkeit Deutschlands von russischer Energie an. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte, dass Deutschland seine Ölimporte aus Russland bis zum Sommer halbieren will. Bis zum Jahresende könne man unabhängig von russischer Kohle sein. Gas soll aus Norwegen, den Niederlanden, Katar und den USA eingekauft werden. Angesichts der gegenwärtig hohen Energiepreise haben die Spitzen von SPD, Grünen und FDP ein Entlastungspaket geschnürt. Enthalten sind vergünstigte Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und eine Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für einen Zeitraum von drei Monaten, eine Energiepreispauschale und Hilfen für Familien und Geringverdienende. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte, das Paket werde in diesem Jahr rund 17 Milliarden Euro kosten.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen.

Die Lage: Russland verliert zunehmend die Verbindungen zu den Staaten Europas: Der Europarat stimmte für den Ausschluss des Landes aus dem Gremium. Fast zeitgleich erklärte Russlands Außenminister, Sergej Lawrow, den Austritt seines Landes. Für die russischen Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies, dass sie im Falle von Menschenrechtsverletzungen nicht mehr vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um Entschädigungen kämpfen können. Unser Autor Fabian Huber hat skizziert, wie es zu dem Ausschluss kam.

Die Region: In Augsburg finden derzeit insgesamt 1100 Erwachsene und Kinder aus der Ukraine in offiziellen Unterkünften Zuflucht. Die Stadt will das Angebot ausweiten und hat am Impfzentrum eine Unterkunft mit 300 Plätzen geschaffen. Nun sucht die Stadt gewerbliche Vermieterinnen und Vermieter, die langfristig Wohnraum bereitstellen können. 164 private Wohnangebote haben bereits über eine Vermittlungsplattform Interessenten gefunden. Die Ukrainerinnen und Ukrainer in Augsburg sollen Lebensmittelgutscheine erhalten und Supermärkte sind angehalten, Lebensmittel an die Augsburger Tafel zu spenden.

