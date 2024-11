Donald Trump gewinnt wohl die US-Wahl 2024

Prognosen zufolge hat Donald Trump die US-Wahl 2024 gewonnen. Der republikanische Ex-Präsident hat sich wohl gegen die demokratische Kandidatin Kamala Harris durchgesetzt. Doch wie konnte es so weit kommen? Was bedeutet das für die internationale Politik und welche Auswirkungen hat das auf uns in Deutschland? Unser Chefredakteur Peter Müller ordnet die Ergebnisse ein.

Die Links zur Folge:

„Nachrichtenwecker“ bei Spotify & Apple Podcasts hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Nachrichtenwecker“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.