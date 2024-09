US-Football-Profi Pearsall bei Raubüberfall angeschossen

American-Football-Profi Ricky Pearsall von den San Francisco 49ers ist nach Angaben seines NFL-Teams bei einem versuchten Raubüberfall auf ihn angeschossen worden. Der 23-Jährige sei in ernstem, aber stabilen Zustand, teilten die 49ers mit. Pearsall habe eine Schusswunde in der Brust.

San Franciscos Bürgermeisterin London Breed schrieb bei X, dass der Schütze festgenommen worden sei. Ihre Gedanken seien bei Pearsall und dessen Familie. Teamkollege Deebo Samuel schrieb in den sozialen Netzwerken: «Ihm geht es gut. Gott sei Dank!!!!»

Pearsall war im April von den 49ers in der ersten Runde des Drafts ausgewählt worden. Dabei sichern sich die Teams aus der National Football League die Rechte an jungen Talenten. Der Wide Receiver war nach Verletzungsproblemen diese Woche ins Training zurückgekehrt. Die reguläre Saison in der NFL startet in der kommenden Woche.