Leserbriefe für Freitag, 5. Mai

Nur positive Erfahrungen

Zu „Ist die Kinderbeichte gefährlich?“ (Bayern) vom 29. April:

Als jemand, der in einer späteren Generation zur Erstbeichte ging, kann ich nur von positiven Erfahrungen als Kind mit diesem befreienden Sakrament berichten. Ebenso habe ich als katholischer Religionslehrer, der teilweise im Grundschulbereich tätig war, von den Kindern eine große Offenheit diesbezüglich bemerkt; die Kinder haben darüber stets positiv berichtet.

Ich habe vollstes Vertrauen in das pastoralpsychologische Fingerspitzengefühl unserer engagierten Pfarrer und Priester vor Ort; so wie ich es auch damals erfahren habe. Lassen wir unsere Kinder den Wert dieses großartigen Sakraments der ausgestreckten Hand der Liebe Gottes immer wieder neu erfahren!

Benedikt Merz, Ziemetshausen

Unwichtig

Zu „ Boris halt“ (Die Dritte Seite) vom 28. April

Wenn die AZ nichts Wichtigeres mehr zu schreiben hat, dann kann die Dritte Seite einfach weggelassen werden.

Paul Wißmiller, Loppenhausen

Palmer spricht Klartext

Zu „Der Fall Palmer“ ( Politik) vom 3. Mai:

Mir ist ein Klartext sprechender Boris Palmer trotz gelegentlicher Provokationen und verbaler Entgleisungen lieber als eine ideologisch festgefahrene, mit Scheuklappen versehene, realitätsfremde, immer politisch korrekte, andere Probleme als Klimaschutz ignorierende, die normalen Menschen mit ihren auswendig gelernten Argumenten langweilende Ricarda Lang. Palmer zu unterstellen, er sei Rassist und Antisemit, kann nur einem Geist entspringen, der ansonsten keine Argumente gegen Palmer hat.

Hätten die Grünen viele Boris Palmer, wäre die Zustimmung in der Bevölkerung deutlich größer und Projekte wie die Energiewende oder Fachkräfte anwerben sicher schon weiter gediehen.

Franz Hüttermann, Baisweil

Palmer am Pranger

Ebenfalls dazu:

Wieder wird ein ehrlicher, volksnaher und authentischer Politiker an den Pranger gestellt. Das ist in meinen Augen skandalös, wo bleibt hier bitte die vielgerufene Meinungsfreiheit? Als Tübinger Oberbürgermeister machte er seine Arbeit gut und hat die Stadt nach vorne gebracht, seine Möglichkeiten ausgeschöpft, soweit er sie hatte. Boris Palmer als Faschist zu bezeichnen, ist für mich auch Beleidigung höchsten Grades. Seine Familie, besonders seinen Vater, noch in Mitleidenschaft zu ziehen, wo ist bitte heutzutage die Grenze erreicht? Gar nicht mehr?

Boris Palmer hat Rückgrat und Mut, was viele Politiker nicht mehr besitzen, die nur nach dem Mund reden und wie der Wind das Fähnchen drehen.

Inge Stettnisch, Königsbrunn

Unangemessen

Zu Stefan Langes Leitartikel „Fette Beute für Habecks Leute“ (Meinung & Dialog) vom 2. Mai und zu „Grüner Filzverdacht“ (Politik) vom 3. Mai:

Stefan Lange macht Skandale aus, wo keine sind. Dass Patrick Graichen bei der Berufung eines „guten Bekannten“ in die Deutsche Energie-Agentur mitgewirkt hat, ist ein Fehler, den das Wirtschaftsministerium einräumt und korrigieren will.

Lange raunt aber von weiteren „denkwürdigen familiären Verflechtungen“ und kolportiert die Schmähung vom „Graichen-Clan“. Auch die Überschrift des Kommentars ist absolut unangemessen. Patrick Graichens Schwester Verena wurde schon von CDU-Wirtschaftsminister Altmaier in den Nationalen Wasserstoffrat berufen. Daher ist die Annahme, Habeck werde seinen verdienstvollen Staatssekretär feuern, abwegig. Das Zitat vom Staat als Beute der Parteien ist in diesem Zusammenhang völlig unangebracht.

Dr. Eduard Belotti, Augsburg

Macht korrumpiert

Ebenfalls dazu:

Schade eigentlich. Mit dem Einstieg der Grünen in die Regierung hatte man neben wichtigen inhaltlichen Zielsetzungen vielleicht auch die Hoffnung auf etwas höhere moralische Ansprüche im politischen Alltag. Wie sich zeigt, ist dieser Optimismus leider nicht gerechtfertigt.

Wenn mit Robert Habeck ein Aushängeschild der Partei verwandtschaftliche Verflechtungen in hohem Maße ermöglicht, beweist dies leider, dass Macht eben korrumpiert. Die Farm der Tiere lässt grüßen.

Was lernen wir daraus? Amigos sind keine bayerische Erfindung; die Grünen sind auch nicht besser als die anderen und eine freie Presse als Kontrollinstanz ist für eine Demokratie von höchstem Wert. Zeitlos gültig bleibt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Otto Mayr, Asbach-Bäumenheim

Mulmiges Gefühl

Ebenfalls dazu:

Filz und Vetternwirtschaft hat man bisher gerne insbesondere der CSU unterstellt. Gerade die Grünen gaben sich als moralisch erhaben und sauber. Welches Ausmaß an politischer und persönlicher Verflechtung zwischen staatlichen Institutionen, halbstaatlichen Organisationen und Verbänden nun aber ans Tageslicht kommt, spottet für mich fast jeglicher Beschreibung. Neben dem Filzverdacht bekomme ich dabei den festen Eindruck, dass die ideologiefreie Sacharbeit in handwerklich gekonnter Ausführung auf der Strecke bleibt. Ein mehr als mulmiges Gefühl beschleicht einen bei dem Gedanken an die Qualität politischer Entscheidungen!

Klaus Winkelmair, Dillingen

Normaler Vorgang

Zum Titelbild „Fehlstart“ (Seite 1) am 28. April:

Die Bildüberschrift über dem Bild zur Wahl von Kai Wegner hat mich befremdet.

Ich denke, man muss Ihnen nicht erklären, dass mehrerer Wahlgänge ein völlig normaler Prozess in einem demokratischen Staat sind, und seien wir froh, dass wir in einem solchen Staat leben. Insofern ist die Überschrift eine Fehldiagnose Ihrerseits, die Sie überdenken sollten.

Es gibt ja bekanntlich Zeitungen, die ständig mit reißerischen Überschriften Ihre Leserschaft bei Laune halten, und das ist sicherlich nicht Ihre Absicht.

Joachim Keller, Weißenhorn