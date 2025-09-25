Nicolas Sarkozy muss ins Gefängnis

So entspannt und fast heiter Nicolas Sarkozy gewirkt hatte, als er am Donnerstagvormittag das Pariser Strafgericht betrat, so aufgewühlt kam er wenige Stunden später wieder heraus. Ein „Skandal“ sei das gerade gegen ihn ergangene Urteil, sagte der französische Ex-Präsident mit bebender Stimme. Es zeige, dass der Hass der Richter gegen ihn keine Grenzen kenne. „Ich werde mit erhobenem Haupt im Gefängnis schlafen.“ Bis zu seinem letzten Atemzug wolle er kämpfen, um „meine komplette Unschuld zu beweisen“. Natürlich lege er Berufung ein.

Im sogenannten Libyen-Prozess wurde der 70-Jährige zu einer Geldbuße in Höhe von 100.000 Euro und einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt, die er trotz seiner Revision demnächst antreten muss. Ein früherer Staatschef im Gefängnis – das hat es in Frankreich noch nie gegeben. Dementsprechend wurde die Gerichtsentscheidung als „historisch“ eingeschätzt.

Zwei frühere Minister wurden ebenfalls verurteilt

Vorgeworfen wurde Sarkozy, er habe im Vorfeld seiner Wahl 2007 über Mittelsmänner Geld vom libyschen Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi erhalten. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem „ungeheuerlichen, unanständigen Korruptionspakt“ und forderte sieben Jahre Haft. Drei der zwölf Angeklagten, darunter Ex-Arbeitsminister Éric Woerth, wurden freigesprochen.

Die Vorsitzende Richterin Nathalie Gavarino begründete die Urteile mit der „außerordentlichen Schwere“ der Tat. Sarkozy habe sich schuldig gemacht, indem er „enge Mitarbeiter handeln ließ, um finanzielle Unterstützung“ des früheren libyschen Revolutionsführers zu erhalten. Allerdings konnte nicht nachgewiesen werden, dass das Geld aus Libyen direkt in Sarkozys Wahlkampagne 2007 floss. Deshalb wurde der Ex-Präsident lediglich wegen „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ verurteilt, nicht aber wegen passiver Korruption, Veruntreuung öffentlicher Gelder und illegaler Wahlkampffinanzierung. Verurteilt wurden außerdem zwei seiner Vertrauten und Minister, Brice Hortefeux zu einer Haftstrafe von zwei Jahren, Claude Guéant zudem wegen Korruption von sechs Jahren.

Der Hauptbelastungszeuge erlebte das Urteil nicht mehr

Die Staatsanwaltschaft sprach von einem ganzen „Bündel“ an belastenden Indizien. Zu ihnen gehörten verdächtige Banküberweisungen, Zeugenaussagen und handschriftliche Notizen von Mitgliedern des damaligen libyschen Regimes. Al-Gaddafis Sohn Saif al-Islam sprach später von zwei Zahlungen in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Zudem gab es heimlich arrangierte Treffen von Hortefeux und Guéant in Libyen, unter anderem mit al-Gaddafis Schwager, dem damaligen Geheimdienstchef Abdullah Senoussi. Dieser war in Frankreich wegen seiner Beteiligung an einem Anschlag 1989 auf ein Flugzeug von Brazzaville nach Paris mit 170 Toten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, wollte aber eine Aufhebung des internationalen Haftbefehls gegen ihn erreichen.

Als Hauptbelastungszeuge galt der franko-libanesische Geschäftsmann Ziad Takieddine, der ebenfalls angeklagt war, aber am Dienstag in einem Krankenhaus im Libanon verstarb. Er hatte ausgesagt, Koffer mit Millionenbeträgen nach Paris gebracht zu haben. Allerdings änderte er mehrfach seine Aussagen und zog sie zeitweise zurück – möglicherweise auf Druck der PR-Beraterin Mimi Marchand und der Ex-Präsidenten-Gattin Carla Bruni. Gegen beide Frauen läuft ein gesondertes Verfahren.

Frankreich war treibende Kraft bei einem Nato-Einsatz

Tatsächlich hatte Sarkozy nach seinem Wahlsieg im Mai 2007 Al-Gaddafis Nähe gesucht. Er empfing ihn mit großem Pomp in Paris, der Diktator schlug sein Beduinenzelt mitten in Paris auf. Doch als es 2011 in Libyen im Zuge des Arabischen Frühlings zu Massenprotesten und Kämpfen zwischen den Truppen des Regimes und Rebellen kam, wurde Frankreich zur treibenden Kraft bei einem Nato-Einsatz, der zum Regimesturz und Al-Gaddafis Tod führte.

Dass es einen Zusammenhang mit den Geldzahlungen gab, hat Sarkozy stets bestritten. Der Ex-Präsident, der selbst Jura studiert hatte, später Richter aber als „kleine Erbsen“ verunglimpfte, hat schon in der Vergangenheit argumentiert, er werde von einer politisch motivierten Justiz verfolgt. Wegen überhöhter Wahlkampfkosten seiner Kampagne 2012, die durch ein System gefälschter Rechnungen verschleiert werden sollten, wurde er im Februar 2024 zu einer einjährigen Haftstrafe, davon sechs Monate auf Bewährung, verurteilt. Sarkozy ging in Revision. Im Dezember desselben Jahres erhielt er in einem Berufungsprozess eine einjährige Haftstrafe wegen Korruption und Einflussnahme auf einen hohen Justizbeamten. Jüngst erst war es dem 70-Jährigen aufgrund seines Alters gestattet worden, seine elektronische Fußfessel unter Auflagen wieder abzulegen.