Insasse aus Psychiatrie geflohen - Fahndung läuft

Erneut ist ein Insasse aus einer psychiatrischen Einrichtung in Deggendorf entkommen. Der Mann habe sich während eines Gruppenausgangs am Samstagabend davongemacht, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe demnach aber nicht.

Der Mann habe schon Lockerungsmaßnahmen bekommen, hieß es weiter. Weitere Details zu seiner Person nannte die Polizei vorerst nicht. Nach dem Mann wird nun gefahndet.

Einrichtungen des Bezirks Niederbayern waren bereits in den vergangenen Wochen in den Fokus geraten: Erst vor wenigen Wochen war ein Straftäter, der in Deggendorf untergebracht ist, während eines Kinobesuchs geflohen. Knapp acht Stunden nach seiner Flucht war der Mann von der Polizei gefasst worden. Lockerungsmaßnahmen erhält er den Angaben zufolge zunächst keine mehr. Einem Bericht der Klinikleitung zufolge waren bei dem Kinobesuch eine Reihe von Fehlern passiert, so hatte der Straftäter keine männliche Begleitung dabei.

Im August waren vier Straftäter aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing entkommen, nachdem sie einen Mitarbeiter bedroht und das Öffnen der Pforte erzwungen hatten. Inzwischen sind sie gefasst.