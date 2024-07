Motorradfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Ein Motorradfahrer ist in Niederbayern mit hohem Tempo vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der Fahrer war den Beamten auf der Bundesstraße 388 bei Obernzell aufgefallen, weil er davor mehrere Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt hatte. Trotz des Einsatzes von Blaulicht, Martinshorn und Lichthupe hielt der Fahrer nicht an und flüchtete stattdessen, teilweise mit einer Geschwindigkeit von bis zu 220 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei heute mitteilte.

Die Flucht am Freitagabend ging von Obernzell (Landkreis Passau) über Untergriesbach, den Grenzübergang Oberkappel bis nach Österreich. Bei Oberaschenberg in Österreich fuhr der Motorradfahrer fast in eine Herde Kühe auf der Fahrbahn. Nach 20 Minuten Verfolgung verloren die Beamten den Flüchtigen aus den Augen. Eine anschließende Fahndung brachte kein Ergebnis, das Kennzeichen des Fahrers wurde gesichert. Die Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.