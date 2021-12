Ein Ort, zwei Länder: Ein Besuch an der verrücktesten Grenze der Welt

In Baarle herrscht eine höchst kuriose Situation: Die zahllosen Grenzen verlaufen durch Privathäuser, Cafés und Geschäfte, was während der Pandemie für bizarre Auswüchse sorgt.

Es passiert in diesem beschaulichen Ort ohne jeglichen Aufwand, dass man im eigenen Zuhause in Belgien zu Abend isst und in den Niederlanden den Abwasch macht. Dass man bei einem Freund das Haus in den Niederlanden betritt, aber dann in Belgien im Garten zusammensitzt. Oder dass man in die Kneipe geht und in Belgien sein Bier trinkt, jedoch in den Niederlanden die Toilette aufsucht. Willkommen in Baarle, einem hoffnungslos komplizierten Städtchen, das aus zwei Gemeinden besteht: Baarle-Hertog ist belgisch und Baarle-Nassau ist niederländisch. Aber die beiden liegen keineswegs einfach nur nebeneinander, sondern sind so eng miteinander verstrickt wie eine bunte Patchworkdecke.

Die Grenzen ziehen sich deshalb durch Galerien und Restaurants, Gemeindesäle und sogar durch Privathäuser. Der Grund: Es gibt insgesamt 30 Enklaven. 22 belgische Schnipsel in den Niederlanden und wiederum sieben niederländische in diesen belgischen Enklaven. Als wäre das nicht schon verwirrend genug, liegt eine niederländische Enklave in Belgien.

Willem van Gool ist Chef des Tourismusbüros von Baarle. Er weiß, wo welche Grenze verläuft. Foto: Katrin Pribyl

Die rund 8600 Bewohner des Städtchens mit den roten Ziegelhäusern und den gepflegten Vorgärten bezeichnen es als "geografisches Puzzle“, Willem van Gool nennt es "ein großes Durcheinander“. Der Chef des lokalen Tourismusbüros hat sichtlich Freude daran, Gästen auf einer riesigen Karte den Flickenteppich zu erklären – und die kuriose Geschichte dahinter. Die reicht bis ins Mittelalter und da ins Lehenswesen und zu Streits zwischen Adelsfamilien zurück. Als sich Belgien 1830 unabhängig von den Niederlanden erklärte und in der Folge auch die Grenze zwischen den beiden Ländern gezogen wurde, gab es die Chance zur Ordnung. Aber auch jener Versuch, das Geflecht zu entwirren, scheiterte.

Die Landvermesser, die 1843 nach Baarle kamen, erkannten das Durcheinander und übersprangen den Ort kurzerhand, wollten später wiederkommen. "Nur vergaßen sie, zurückzukehren“, erklärt van Gool. Fortan klaffte eine kilometerlange Lücke in der Gegend. Man wusste so in etwa, wo das eine Land anfing und das andere aufhörte.

Überall in Baarle markieren kleine Kreuze die Grenze zwischen Belgien und den Niederlanden

Erst 1974 wurde mit Grenzfestlegungen das Loch gestopft, aber es dauerte letztendlich bis zum Jahr 1995, bis die beiden Gemeinden – Baarle-Hertog und Baarle-Nassau – gegründet und die Linien zwischen den Enklaven durch Landmessungen offiziell als Grenzen zwischen den beiden Staaten anerkannt wurden. Ein Alleinstellungsmerkmal von Baarle, das sich als "Welthauptstadt der Enklaven“ vermarktet.

Nun markieren auf den Bürgersteigen kleine weiße Kreuze das Grenz-Kuddelmuddel. Ein Anziehungspunkt für Touristen, ein lustiges Fotomotiv dazu. Länderhopping ist an jeder Ecke möglich. Doch dann kam die Corona-Pandemie, und plötzlich sorgte die skurrile Situation für echte Probleme. Denn nun herrschten je nach Land andere Regeln – und das komplexe Konstrukt stieß im wahrsten Sinne an seine Grenzen. Welche Restriktionen gelten wo? Wie will man die Vorschriften einhalten, wenn Grenzen durch Restaurants und Privathäuser verlaufen? Auf der linken Straßenseite Maskenpflicht, auf der rechten nicht – und jetzt? Zeitweise hatte nur Belgien einen strengen Lockdown verhängt, der Nachbarstaat nicht. "Während die belgischen Baarler zu Hause bleiben mussten, konnten sie die holländischen Baarler am Fenster vorbeispazieren sehen“, so der 70-jährige van Gool.

Hier Lockdown, dort Shopping-Spaß - Corona-Chaos in Baarle

Die Belgier durften nicht ins niederländische Café gehen und auch nicht in den Geschäften einkaufen, obwohl diese geöffnet hatten. Zu den Absurditäten dieser Zeit gehörte die Lösung des örtlichen Textildiscounters Zeeman. Dort zieht sich die Landesgrenze mitten durch den Laden. Weil sich der Eingang wie auch die Kasse im niederländischen Teil befinden, konnte der Textildiscounter im vergangenen Jahr weiter Kunden empfangen. Um die Regeln zu befolgen, machten die Betreiber einfach den Teil des Geschäfts, der auf belgischem Boden liegt, inklusive der dort hängenden Haarspangen, Hemdchen und Handtücher, mit einem rot-weißen Absperrband unzugänglich – "aus Solidarität“, wie es hieß. Der Rest blieb offen. Was sonst?

"Ich brauchte Unterwäsche, aber weil sie im belgischen Teil lag, konnte ich sie nicht bekommen“, erinnert sich eine holländische Baarlerin. Mittlerweile hat sich die Situation jedoch gedreht. Weil die Niederlande Mitte Dezember aufgrund der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante einen strikten Lockdown verhängt haben, Belgien aber nicht, musste das Geschäft Zeeman die hellen LED-Röhren ausschalten und komplett schließen. Wie immer in Baarle, das Schicksal ist bestimmt vom Eingang.

Selbst in den Cafés ist es möglich, dass ein Teil der Gäste in Belgien, der andere in den Niederlanden sitzt. Foto: Katrin Pribyl

Mit dessen Lage finden sich freilich nicht immer alle ab – und werden kreativ. Weil eine Belgierin bei der endgültigen Festlegung der Grenzen 1995 plötzlich niederländische Staatsbürgerin zu werden drohte, mauerte sie kurzerhand ihre bisherige, auf holländischem Gebiet liegende Vordertür zu und baute das auf belgischem Gebiet liegende Fenster daneben zum Eingang aus. Andere hätten es lieber umgekehrt, weil die Steuerlast in Belgien deutlich höher ist. Aber eine Versetzung der Tür ist nicht mehr erlaubt, winkt van Gool ab. Dann zeigt er die Straße hinunter, wo der Sonderfall vom Sonderfall steht: ein Haus, an dem zwei Flaggen hängen und wo sich die Grenze exakt durch einen Hauseingang zieht. Deshalb gibt es auch zwei Adressen, eine niederländische und eine belgische: Loveren 19 beziehungsweise Loveren 2. Ob die Post dadurch zuverlässiger beim Empfänger landet als etwa in Belgien, ist derweil nicht überliefert.

In Baarle gibt es zwei Postämter und zwei Bürgermeister

Die Baarler und Baarlerinnen wünschen sich, ein wirkliches europäisches Dorf zu werden, ein Beispiel für den Rest Europas, nein der Welt, mit einem besonderen Status. Denn wird hier nicht seit vielen Jahren das Pilotprojekt gelebt? Sogar der ehemalige israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schickte einmal seine Leute vorbei, um sich das Miteinander in Baarle anzuschauen und mögliche Ideen zu sammeln zur Lösung des Grenzdisputs zwischen Israelis und Palästinensern. Es erübrigt sich zu erwähnen, wie dieser Plan ausging.

Eine Grenzgängerin im wahrsten Sinne des Wortes: Autorin Katrin Pribyl beim Besuch in Baarle. Foto: Katrin Pribyl

Zu den jüngsten Errungenschaften von Baarle gehört, dass es seit Beginn dieses Jahres nur noch eine Müllabfuhr gibt. Und so wächst langsam zusammen, was zumindest Sinn macht. Praktische Gründe hat dies nicht nur. Ein bisschen nähern sie sich auch im Herzen an. Es ist dieser Tage schwer, jemanden in dem Städtchen zu treffen, der nicht voller Stolz von der Abfall-Allianz schwärmt. Die Feuerwehr stellen sie auch gemeinsam.

Aber viel gibt es auch doppelt: zwei Polizeieinheiten. Zwei Postämter. Zwei Priester. Zwei Rathäuser. Zwei Bürgermeister. Frans de Bont ist jener der belgischen Gemeinde. Wenn der 68-Jährige zu Fuß zur Arbeit geht, dauert das zehn Minuten, und er überquert acht Mal die Grenze. Nun liegt die Frage nahe, warum man die Verwaltungen nicht einfach zusammenlegt, doch de Bont runzelt die Stirn. Nicht nur unterscheide man sich vom Charakter her – "die Belgier sind schüchterner, die Holländer wollen viel reden“. Man habe verschiedene Identitäten. "Ich setze mich ein, dass unsere Kultur, unsere Gewohnheiten, unsere Identität weiterhin bestehen bleiben und gefördert werden“, so de Bont, der mit einer niederländischen Baarlerin verheiratet ist. Als Beispiel nennt der Bürgermeister, dass in der örtlichen Bücherei neben einer niederländischen auch eine belgische Person verantwortlich ist, "für den belgischen Einfluss“.

Die Feuerwerks-Touristen kommen auf die belgische Seite

Zurzeit sind er und seine Landsleute vor allem vom Feuerwerks-Tourismus genervt. Weil man in Belgien das ganze Jahr über Pyrotechnik kaufen kann, in den Niederlanden aber nur an jenen drei Tagen vor Silvester – dieses Jahr überhaupt nicht –, pilgern Holländer zum Shopping gerne nach Baarle. Sieben Geschäfte für Feuerwerkskörper reihen sich hier aneinander, die derzeit eigentlich nur von Belgiern besucht werden dürfen. Eigentlich. Tatsächlich tummeln sich hier zahllose Niederländer. Genauso wie in den Restaurants und Pubs. "Kommt nicht zu uns“, baten deshalb gerade belgische Bürgermeister in der lokalen Zeitung ihre Nachbarn, die im Lockdown stecken. In Baarle müssen nun die vom letzten Jahr verwöhnten Niederländer zuschauen, wie ihre belgischen Mitbürger einkaufen und auswärts essen gehen.