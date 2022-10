Niedersachsen-Wahl 2022: Das sind die Parteien und Spitzenkandidaten

Am 9. Oktober steht die Niedersachsen-Wahl 2022 an. 23 Parteien gehen ins Rennen, die fast alle auch einen Spitzenkandidaten stellen. Ein Überblick über Parteien und Kandidaten der Landtagswahl.

Am 9. Oktober wird in Niedersachsen gewählt. Dann entscheiden mehr als sechs Millionen Bürgerinnen und Bürger über die Verteilung der politischen Macht in Niedersachsen für die nächsten fünf Jahre. Bei der Landtagswahl wird über die Zusammensetzung des Landesparlaments und die daraus folgende Regierungsbildung entschieden.

Bei der vorgezogenen Landtagswahl 2017 setzte sich die SPD mit 36,9 Prozent der Stimmen gegen die CDU mit 33,6 Prozent durch. Auf die beiden Parteien folgten Die Grünen (8,7 Prozent), die FDP (7,5 Prozent) und die AfD (6,2 Prozent). Der sozialdemokratische Ministerpräsident Stephan Weil führt derzeit die Regierung aus SPD und CDU an.

Der Termin der Landtagswahl in Niedersachsen ist Sonntag, der 9. Oktober. Einige Wochen vor der Wahl haben die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger die Wahlberechtigung per Post erhalten. Hat man diese bekommen, konnte man Briefwahl beantragen. Zur Wahl stehen 23 Parteien.

Niedersachsen-Wahl 2022: Parteien im Überblick

Die Wählerinnen und Wähler haben bei der Landtagswahl in Niedersachsen also eine große Auswahl. Im Folgenden sind alle Parteien aufgelistet:

SPD

CDU

GRÜNE

FDP

AfD

DIE LINKE

dieBasis

Bündnis C

DiB

ZENTRUM

Die Friesen

HAIE

DIE SONSTIGEN Niedersachsen X

X FREIE WÄHLER

ÖDP

Die Humanisten Niedersachsen

Die PARTEI

Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

PIRATEN

SGV

Team Todenhöfer

Volt

Kandidaten: Spitzenkandidaten der Niedersachsen-Wahl 2022

Aus der vorgezogenen Landtagswahl 2017 ging die SPD als stärkste Kraft hervor und stellte mit Stephan Weil auch den Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Dieses ist das höchste politische Amt, welches man in einem deutschen Bundesland innehaben kann. Mit der CDU bilden die Sozialdemokraten aktuell eine Koalition.

Die Spitzenkandidaten der größten Parteien im Überblick:

SPD : Stephan Weil

: CDU : Bernd Althusmann

: Bernd Althusmann GRÜNE: Christian Meyer , Julia Hamburg

, Julia FDP : Stefan Birkner

: AfD : Stefan Marzischewski-Drewes

: Stefan Marzischewski-Drewes DIE LINKE: Jessica Kauße

Bislang zeichnet sich ab, dass es bei der Landtagswahl ein enges Rennen zwischen der SPD und der CDU geben könnte. Diesen Schluss lassen zumindest aktuelle Umfragen zu.

Bei der Wahl in Niedersachsen steht allen Wählerinnen und Wählern eine Erst- und Zweitstimme zu. Das bedeutet zwei Kreuze auf den Wahlzetteln. Der Unterschied der beiden Stimmen ist schnell erklärt: Mit der Zweitstimme wird die jeweilige Partei gewählt. Mit der Erststimme kann hingegen eine konkrete Person gewählt werden.