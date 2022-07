Umfragen zur Landtagswahl in Niedersachsen: Aktuelle Ergebnisse

Wie sehen die Umfrage-Ergebnisse zur Wahl 2022 in Niedersachsen aus? Hier finden Sie aktuelle Umfragen, viele Infos und nach der Landtagswahl das Wahlergebnis.

Wie viel Macht bekommt welche Partei im Landtag von Niedersachsen? Darüber entscheiden die Bürgerinnen und Bürger bei der Landtagswahl 2022 im Oktober. Dabei wird sich auch zeigen, ob die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil stärkste Kraft bleibt. Laut Umfragen läuft es auf einen Zweikampf mit der CDU von Spitzenkandidat Bernd Althusmann hinaus.

In diesem Artikel finden Sie immer aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur Niedersachsen-Wahl 2022. Dabei sollte beachtet werden, dass Umfragen nur ein Stimmungsbild zum Zeitpunkt der Befragung zeigen. Das eigentliche Wahlergebnis kann deutlich davon abweichen – was allein schon an den vielen unentschlossenen Wählern liegt, die sich erst kurzfristig entscheiden. Hier bekommen Sie aber nicht nur die Umfragewerte, sondern auch viele weitere Infos zur Wahl und nach der Auszählung die Wahlergebnisse.

Umfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022: Umfrage-Ergebnisse aktuell

Unter anderem führt das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap regelmäßig Umfragen zu der Frage durch, welche Partei die Menschen wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre. Hier finden Sie immer die Ergebnisse der aktuellsten Umfrage.

Umfrage zur Niedersachsen-Wahl im Juli 2022

Diese Umfrage zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen zeigt die Ergebnisse aus dem Juli. In Klammern ist die Veränderung zur vorausgegangenen Umfrage im November zu sehen.

SPD : 30 Prozent (-6)

: 30 Prozent (-6) CDU : 27 Prozent (+4)

: 27 Prozent (+4) Grüne: 22 Prozent (+6)

FDP : 7 Prozent (-3)

: 7 Prozent (-3) AfD : 6 Prozent (-1)

: 6 Prozent (-1) Linke: 3 Prozent (0)

Andere: 5 Prozent (0)

Wann ist die Wahl?

Der Termin der Niedersachsen-Wahl 2022 ist der Sonntag, 9. Oktober 2022, wie es auch von der Landeswahlleiterin heißt. Die Wahllokale haben an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Wann kommen die Wahlergebnisse?

Die Stimmen dürfen erst nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr ausgezählt werden. Um diese Uhrzeit werden direkt Prognosen veröffentlicht, die aber nur auf Umfragen an den Wahllokalen beruhen. Die erste Hochrechnung folgt erfahrungsgemäß bis 18.30 Uhr. Die basiert dann tatsächlich auf einem Zwischenstand der Auszählung.

Auf das Wahlergebnis der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen muss ein bisschen länger gewartet werden. Das wird erst am späten Abend oder in der Nacht auf den Montag folgen. Vor fünf Jahren stand das vorläufige Endergebnis am Wahlabend gegen 23.15 Uhr fest.

Prognosen, Hochrechnung und Wahlergebnis zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen folgen

Am Wahlabend finden Sie an dieser Stelle die Prognosen, Hochrechnungen und letztendlich das Wahlergebnis zur Niedersachsen-Wahl 2022.

Wahlergebnisse der vergangenen Wahl in Niedersachsen

Die letzte Landtagswahl in Niedersachsen fand am 15. Oktober 2017 statt. Damals setzte sich die SPD von Stephan Weil klar durch. Das waren die Ergebnisse der Wahl:

SPD : 36,9 Prozent

: 36,9 Prozent CDU : 33,6 Prozent

: 33,6 Prozent Grüne: 8,7 Prozent

FDP : 7,5 Prozent

: 7,5 Prozent AfD : 6,2 Prozent

: 6,2 Prozent Linke: 4,6 Prozent

Die Linkspartei war damit an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und zog nicht in den Landtag von Niedersachsen ein.

Wer ist bei der Wahl 2022 in Niedersachen wahlberechtigt?

Um in Niedersachsen wahlberechtigt zu sein, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sind: Wähler müssen volljährig sein, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und seit mindestens drei Monaten den Wohnsitz in dem Bundesland haben.

Welche Parteien stehen zur Wahl?

Insgesamt 25 Parteien möchten bei der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 antreten. Hier der vollständige Überblick:

AfD

Bündnis C

CDU

DiB

dieBasis

Die Friesen

Die Humanisten

Die Partei

FDP

Freie Wähler

Gesundheitsforschung

Grüne

Haie

Linkspartei

ÖDP

Piraten

REP

SGV

Sprache Verbindet

Team Todenhöfer

Tierschutzpartei

sonstige

SPD

Volt

Zentrum

Ob sie alle die Voraussetzungen erfüllen, entscheidet der Niedersächsische Landeswahlausschuss am 22. Juli.

Wie wird gewählt?

Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen: die Erststimme und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wird in jedem der 87 Wahlkreise eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat in den Landtag gewählt.

Die Zweitstimme hat mehr Gewicht, da damit eine ganze Partei gewählt wird. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze stehen ihr im Landtag zu. Die werden zum einen mit den Direktkandidaten und zum anderen mit Kandidaten von den Landeslisten besetzt. Die Zweitstimme entscheidet damit über die Mehrheitsverhältnisse – und am Ende auch darüber, welche Partei den Ministerpräsidenten stellen kann.

Wie lässt sich Briefwahl beantragen?

Jeder Wahlberechtigte kann die Briefwahl nutzen, wenn er nicht im Wahllokal wählen kann oder möchte. Dafür muss ein Wahlschein bei der eigenen Gemeinde beantragt werden. Das ist persönlich vor Ort oder schriftlich per Brief oder E-Mail möglich – nicht aber telefonisch.

In der Regel lässt sich der Wahlschein samt Briefwahl-Unterlagen auch online beantragen. Am einfachsten geht das über die Wahlbenachrichtigung, die alle Wahlberechtigten erhalten. Auf der Rückseite findet sich nicht nur ein Vordruck für den schriftlichen Antrag, sondern auch ein QR-Code für eine schnelle Online-Beantragung.

Der Antrag sollte möglichst frühzeitig gestellt werden. Spätestens ist das aber bis zum Freitag vor der Landtagswahl in Niedersachsen möglich – also bis zum 7. Oktober. In Ausnahmefällen, wie plötzlicher Erkrankung, lassen sich die Unterlagen außerdem noch am Wahltag bekommen.

Es muss natürlich auch darauf geachtet werden, den Wahlbrief rechtzeitig abzuschicken, damit er zur Auszählung am 9. Oktober um 18 Uhr vorliegt – sonst können die Stimmen nicht mehr berücksichtigt werden. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte der Brief spätestens drei Werktage vor der Wahl abgeschickt werden. Im Zweifel lässt er sich am Wahltag noch persönlich an der angegeben Adresse abgeben.