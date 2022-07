Wahl in Niedersachsen 2022: Wann kommen die erste Hochrechnung und die Wahlergebnisse?

Um welche Uhrzeit steht das Ergebnis der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen fest? Und wann kommen vorher Prognosen und die erste Hochrechnung? Hier gibt es die Antworten.

Nicht nur die Menschen in Niedersachsen werden am 9. Oktober auf die Landtagswahl-Ergebnisse 2022 schauen. Auch im Rest von Deutschland werden die Wahlergebnisse Beachtung finden. Es ist schließlich auch ein Zweikampf zwischen SPD und CDU, der laut Umfragen zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen ein knappes Ende nehmen könnte.

Aber wann kommen die Prognosen zur Niedersachsen-Wahl? Wann folgen die Hochrechnungen? Und um wie viel Uhr kann mit dem Wahlergebnis gerechnet werden? Das erfahren Sie hier.

Niedersachsen-Wahl 2022: Wann erste Hochrechnung und Prognosen kommen

Das Datum der Landtagswahl 2022 in Niedersachsen ist der 9. Oktober. An diesem Tag haben die Menschen von 8 bis 18 Uhr die Gelegenheit, ihre beiden Stimmen in den Wahllokalen abzugeben. Mit der Erststimme werden dabei Direktkandidatinnen oder Direktkandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis gewählt. Die Zweitstimme geht an eine Partei. Beide Stimmen werden erst nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr ausgezählt.

Um 18 Uhr gibt es trotzdem direkt Prognosen. Das liegt daran, dass diese nicht auf den Auszählungen beruhen, sondern auf anonymen Umfragen an den Wahllokalen. Dabei werden die Wähler übrigens auch gefragt, für wen sie sich bei der vergangenen Wahl entschieden hatten. Damit lässt sich die Wählerwanderung erfassen.

Die erste Hochrechnung folgt normalweise gegen 18.30 Uhr. Dabei handelt es sich dann tatsächlich um einen ersten Zwischenstand der Auszählung. Dieses Zwischenergebnis vermittelt in der Regel schon ein gutes Bild vom späteren Wahlergebnis - die Zahlen werden sich im Laufe des Abends aber noch etwas verändern.

Wann steht das Wahlergebnis zur Landtagswahl 2022 in Niedersachsen fest?

Auf das vorläufige amtliche Endergebnis muss wahrscheinlich ein paar Stunden länger gewartet werden. Erfahrungsgemäß steht es am späten Abend oder in der Nacht auf Montag fest. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2017 wurde es am Wahlabend um etwa 23.15 Uhr veröffentlicht. Das gibt einen guten Anhaltspunkt für die Ergebnis-Uhrzeit bei der Niedersachsen-Wahl 2022.

Hier die Uhrzeiten noch einmal im Überblick:

erste Prognose der Niedersachsen-Wahl 2022: 18 Uhr

18 Uhr erste Hochrechnung der Niedersachsen-Wahl 2022: gegen 18.30 Uhr

gegen 18.30 Uhr Wahlergebnis der Niedersachsen-Wahl 2022: später Abend oder Nacht

Die Zahlen werden danach noch einmal überprüft, was zumindest einige Tage dauern wird. Erst dann kann das endgültige Wahlergebnis veröffentlicht werden.

Schon in der Nacht nach der Wahl werden aber auf jeden Fall die Wahlgewinner und die Wahlverlierer feststehen. Bis eine neue Regierung steht, wird es dennoch etwas dauern. Es werden sich nämlich mehrere Parteien zusammenschließen müssen, um eine Mehrheit im Landtag zu bekommen. Solche Koalitionsverhandlungen können sich unter Umständen hinziehen.

Vor fünf Jahren konnte die SPD die Landtagswahl in NRW mit einem Ergebnis von 36,9 Prozent gewinnen - vor der CDU mit einem Wahlergebnis von 33,6 Prozent. Diese beiden Parteien bildeten letztendlich eine rot-schwarze Koalition unter Ministerpräsident Stephan Weil, die in den vergangenen fünf Jahren regiert hat.