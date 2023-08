Reisewarnung im Niger: Welche Länder nun ihre Staatsbürger evakuieren

Eine Woche nach dem Putsch im Niger haben die ersten Länder mit Evakuierungen ihrer Staatsbürger begonnen. Deutschland sprach lediglich eine Reisewarnung aus.

Am vergangenen Mittwoch hatten Offiziere von General Abdourahamane Tianis Eliteeinheit den demokratisch gewählten nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Tiani ernannte sich am Freitag selbst zum neuen Machthaber. Knapp eine Woche nach dem Militärputsch im westafrikanischen Niger haben die ersten Länder mit der Evakuierung ihrer Staatsbürger begonnen.

Evakuierungsflüge aus dem Niger in Frankreich gelandet

Eines dieser Länder ist Frankreich. Etwa 500 bis 600 Französinnen und Franzosen hatten sich im Niger aufgehalten. In dem afrikanischen Land sind zudem auch französische Soldaten stationiert. Frankreich brachte mit vier Evakuierungsflügen bereits 992 Personen in Sicherheit, wie Außenministerin Catherine Colonna am späten Mittwochabend auf Twitter schrieb. Geplant sei noch ein fünfter und letzter Flug am Donnerstag.

Paris hatte die Evakuierungsmaschinen auch mit der Schließung des Luftraums im Niger begründet. Diese habe den eigenen Bürgern keine Möglichkeit gelassen, das Land selbst zu verlassen. Zudem hatte es am Wochenende bei Pro-Putsch-Protesten Berichten zufolge Gewalt an der französischen Botschaft gegeben. Nigers neue Militärjunta warf Frankreich vor, eine militärische Intervention in dem Land zu planen.

Auch Italien evakuiert Staatsbürger aus dem Niger

Am Mittwochmorgen ist auch ein Evakuierungsflieger mit italienischen und ausländischen Bürgern in Rom gelandet. Das teilte Außenminister Antonio Tajani auf Twitter mit. An Bord des Flugzeugs waren nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa 87 Menschen, unter ihnen 36 Italiener, 21 Amerikaner, vier Bulgaren und zwei Österreicher. Laut Tajani befinden sich knapp 100 Italiener im Niger.

Spanien plant Evakuierung aus dem Niger

Auch Spanien will Berichten zufolge seine Staatsbürger aus dem Niger evakuieren. Nähere Informationen dazu sind bislang nicht bekannt.

Deutschland gibt Reisewarnung für Niger heraus

Aktuell befinden sich knapp 100 deutsche Zivilisten im Niger. Auf dem Lufttransportstützpunkt in Niamey sind derzeit auch mehr als 100 deutsche Soldaten stationiert. Zudem hat dort das Personal der Deutschen Botschaft Zuflucht gefunden. Doch die Bundesregierung aktivierte zunächst keine eigenen Pläne für eine Evakuierung. Doch mit den Evakuierungsflügen Frankreichs sind bislang mehr als 40 Deutsche aus dem Land ausgereist.

Am Dienstag sprach das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aus und riet zur Ausreise aus dem westafrikanischen Land. Alle Deutschen dort sollten prüfen, ob ihr Aufenthalt weiter zwingend notwendig sei und gegebenenfalls die nächste Ausreisemöglichkeit nutzen, wurde der Deutschen Presse-Agentur in Berlin nach einer Sitzung des Krisenstabs erklärt.

USA ordnet Ausreise von amerikanischen Regierungsmitarbeitern aus dem Niger an

Das US-Außenministerium hat vorübergehend die Ausreise von amerikanischen Regierungsmitarbeitern aus dem Land angeordnet. Das teilte das Ministerium am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington mit. Eine Notfallbesetzung bleibe vor Ort. Auch Familienmitglieder von Mitarbeitern sollten vorerst das Land verlassen. Die Botschaft in der Hauptstadt Niamey bleibe für begrenzte Notfalldienste für US-Bürger geöffnet. Andere routinemäßige konsularische Dienste würden ausgesetzt. (mit dpa)